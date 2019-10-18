Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании

Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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с чего всё началось

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».
РБКвчера в 10:48

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В Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании

RT на русскомвчера в 19:55

Минобороны назвало основную цель создания Путиным военной компании

РИА Новостивчера в 19:09

Минобороны назвало главную задачу созданной Путиным военной компании

РБКвчера в 10:48

Минобороны озвучило задачи созданной Путиным Военно-строительной компании

News.ruвчера в 12:42

В Минобороны назвали главную задачу созданной Путиным военной компании

Газета.Ruвчера в 12:31

Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании»

Телеканал 360°вчера в 11:25

Созданную Путиным Военно-строительную компанию назвали «не имеющей аналогов»

Lenta.ruвчера в 18:33
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Происшествия

В московском метро ударили ножом полицейского

На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 04:35
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Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit

Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
РИА Новости вчера в 17:54
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Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Вести.Ru вчера в 23:10
Армия и оружие

Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии

Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Lenta.ru 00:57
Происшествия

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции

Lenta.ru 04:48
Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 02:04
Политика

Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе

Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Газета.Ru 00:30
Футбол

Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате

Футболисты «Веракруса» в течение нескольких первых минут поединка просто стояли на поле, выражая тем самым свой протест из-за долгов по зарплате.
Metaratings 04:33
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В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье

Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
ОК! вчера в 04:24
Политика

Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).
Взгляд.ру вчера в 12:03
Общество

Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах

Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
РБК вчера в 15:32
Армия и оружие

Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ

Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
Российская газета 03:20
Музыка

Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем

Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Вечерняя Москва 02:15
Политика

Власти России разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена

Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Газета.Ru 04:28
Происшествия

Сбежавшие Ромео и Джульетта нашлись на заброшенной даче

Предположительно, подростки жили все это время на дачах, куда перестали приезжать садоводы по окончании сезона.
Радио Комсомольская правда 17 октября в 08:16
Общество

Суд в Нью-Йорке назначил слушания против Telegram на февраль

Окружной суд США в Нью-Йорке рассмотрит иск американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram в феврале.
РБК 04:43
Технологии

Ватикан выпустил «умные» четки для молитв

Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Кубанские новости вчера в 08:33
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Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика

Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Газета.Ru 03:38
Происшествия

Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске

Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
RT на русском 04:24
Фигурное катание

Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America

Российская газета 01:09
Шоу-бизнес

Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой

Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Вокруг ТВ вчера в 19:01
Кино

В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
ProfiСinema.ru вчера в 22:45
Космос

Первый раз в истории две женщины вышли в открытый космос с борта МКС

Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 10:11
Энергетика

«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» новый иск на $11 млрд

Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.
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Шоу-бизнес

Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк

Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
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УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
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В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей

В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Евразия Daily 03:31
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Тимур Вадимович Иванов
Российский государственный деятель
Российский государственный деятель, заместитель министра обороны Российской Федерации с 23 мая 2016 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, кандидат экономических наук.
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