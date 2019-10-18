Армия и оружие
RT на русскомВ Минобороны назвали цель создания Военно-строительной компании
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов заявил, что назначением Военно-строительной компании, созданной по указу президента России Владимира Путина, является избавление от лишних подрядчиков и выведение военного строительства из коммерческого сектора.
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с чего всё началось
В указе о создании ВСК, подписанном Путиным 18 октября, говорится, что компания создается для «обеспечения защиты государственных интересов при организации и осуществлении строительства, реконструкции и капремонта объектов военной и социальной инфраструктуры».РБКвчера в 10:48
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Происшествия
В московском метро ударили ножом полицейского
На станции метро «Савеловская» в Москве пьяный мужчина ударил ножом полицейского. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает ТАСС.
Политика
Парламент Великобритании проведет историческое голосование по Brexit
Парламент Великобритании во время исторического субботнего заседания проведет историческое голосование по Brexit, которое, возможно, определит судьбу страны на предстоящие годы.
Футбол
Экспресс на теннис от 17.10.2019
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Происшествия
Число жертв прорыва дамбы в Красноярском крае растет
По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы в Красноярском крае достигло 10 человек, судьба 15 неизвестна.
Армия и оружие
Российским журналистам показали заброшенную американскую базу в Сирии
Журналисты российских федеральных телеканалов посетили заброшенную военную базу США в Сирии.
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Политика
Савченко заявила, что Порошенко врал про конфликт в Донбассе
Экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко рассказала, что бывший президент Украины Петр Порошенко врал про выполнение минских соглашений.
Футбол
Мексиканская команда отказалась играть из-за долгов по зарплате
Футболисты «Веракруса» в течение нескольких первых минут поединка просто стояли на поле, выражая тем самым свой протест из-за долгов по зарплате.
Шоу-бизнес
В сети появились снимки Дженнифер Лопес в свадебном платье
Последние снимки Дженнифер Лопес, попавшие в сеть, взбудоражили поклонников.
Политика
Трамп сообщил о готовности европейских стран принять боевиков ИГ
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые европейские страны сообщили о готовности принять боевиков Исламского государства (запрещено на территории России).
Общество
Правительство предложило изменить законопроект о значимых сайтах
Правительство подготовило отзыв на законопроект о значимых интернет-ресурсах, предусматривающий ограничение доли владения в них иностранных инвесторов до 20%, рассказал РБК источник, знакомый с содержанием документа, и подтвердил источник, близкий к правительству.
Армия и оружие
Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ
Тяжелый атомный крейсер проекта 1144 "Орлан" (автор относит его к классу "Киров" по имени головного корабля) некогда был самым грозным ракетоносцем в мире.
Музыка
Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем
Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.
Политика
Власти России разрешили считать украинцев русскоязычными без экзамена
Правительство России одобрило отмену экзамена для граждан Белоруссии и Украины для получения статуса носителей русского языка.
Происшествия
Сбежавшие Ромео и Джульетта нашлись на заброшенной даче
Предположительно, подростки жили все это время на дачах, куда перестали приезжать садоводы по окончании сезона.
Общество
Суд в Нью-Йорке назначил слушания против Telegram на февраль
Окружной суд США в Нью-Йорке рассмотрит иск американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) к Telegram в феврале.
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Единоборства
Артур Бетербиев нокаутировал Александра Гвоздика
Российский боксер Артур Бетербиев сломил сопротивление украинца Александра Гвоздика и нокаутировал оппонента в 10-м раунде поединка за титулы IBF и WBC в полутяжелом весе.
Происшествия
Следовавший в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Красноярске
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву, запросил вынужденную посадку в Красноярске, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительницу красноярского международного аэропорта.
Фигурное катание
Фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на Skate America
Шоу-бизнес
Мать Тимати опубликовала фото с родов Анастасии Решетовой
Сегодня счастливая бабушка снова опубликовала ряд фотографий из роддома, на которых запечатлен ее новорожденный внук, а также Тимати и Анастасия Решетова.
Кино
В сети появился новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
17 октября на официальном канале Paramount Pictures в YouTube был опубликован новый трейлер фантастического экшена «Терминатор: Темные судьбы» режиссера Тима Миллера, заключительной части трилогии, перезапускающей франшизу «Терминатор» Джеймса Кэмерона.
Космос
Первый раз в истории две женщины вышли в открытый космос с борта МКС
Впервые в истории две женщины вышли в открытый космос с борта Международной космической станции, пишет «Интерфакс».
Энергетика
«Нафтогаз» предъявит «Газпрому» новый иск на $11 млрд
Сегодня глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал условием заключения нового контракта на транзит с Украиной отказ "Нафтогаза" от всех судебных претензий, а также имплементацию с 1 января 2020 года Третьего энергопакета Евросоюза.
Шоу-бизнес
Онколог рассказал о заболевании, которым страдает Заворотнюк
Онколог, на условиях анонимности, рассказал, что с подобным диагнозом люди живут не более пяти лет даже при своевременном выявлении глиобластомы.
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Здоровье
Минздрав объявил список смертельно опасных прививок
Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
Происшествия
В результате пожара в Ростове погибли пятеро детей
В Ростове в результате пожара в жилом доме погибли семь человек, из которых пятеро — дети.
Общество