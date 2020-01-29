Происшествия
Национальная служба новостейВоенно-транспортный самолет США разбился в Ираке
Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке. Катастрофа произошла в западной провинции Анбар, сообщает портал El Nashra. По одним данным, речь идёт о самолете C-27J Spartan, по другим, упал UC-27B.
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Технологии
Google в 2019 году выплатила «белым» хакерам $6,5 млн
В общей сложности в 2019 году независимые исследователи получили от Google $6,5 млн премий.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Общество
Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ
"Нафтогаз" закупил летом слишком дорогое топливо, и теперь это сказывается на карманах "простых смертных", заявил советник президента Украины Игорь Новиков.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Шоу-бизнес
Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Сергей Соседов предполагает, что причиной серьезной болезни актрисы могла стать генетика.
Общество
Главу Алтая госпитализировали в Москве
Глава Алтайского края Олег Хорохордин был госпитализирован в московскую больницу из-за обострения панкреатита.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированную бабочку
Происшествия
Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки
Общество
В Петербурге спущен на воду новейший военный корабль «Яков Баляев»
Новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» спущен на воду в Санкт-Петербурге 29 января, сообщили в Минобороны РФ.
Политика
Российское гражданство для украинцев и белорусов станет доступнее
Жителям Беларуси и Украины упростят порядок получения российского гражданства, - сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Песков не смог подтвердить приглашение Зеленского в Москву на 9 мая
Вопрос с приглашением президента Украины Владимира Зеленского на День Победы в Москву требует уточнения.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером
Российская супермодель Ирина Шейк впервые откровенно прокомментировала расставание с американским актером Брэдли Купером.
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели беременную Анну Курникову
Фотографы испанского журнала HOLA! поместили снимок на обложку. Судя по всему, Анна Курникова находится на последних месяцах беременности.
Футбол
Холанн может покинуть «Боруссию» за 75 миллионов евро
Напомним, что Холанн перешел в «Боруссию» из «Зальцбурга» в декабре прошлого года за 45 миллионов евро, 20 из которых получил австрийский клуб.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Армия и оружие
Китайские эксперты заявили, что США уничтожат Россию за три часа
Если начнётся война между США и РФ, то последняя проиграет в первые три часа, считают китайские аналитики.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Космос
Кровавый юбилей: как погиб «Челленджер»
У программы Space Shuttle был юбилей: запускался 25-й "челнок".
Кино
Россиянка Юлия Чиркова стала обладательницей «Порно-Оскара»
Редакция ToDay News Ufa сообщает, что 23-летняя уроженка города Ижевска претендовала на победу сразу в трех номинациях, но победила лишь в одной номинации «Лучшая иностранная сцена группового секса».
Здоровье
Каждый пятый рак лучше не лечить, заявили онкологи Австралии
Отсутствие диагноза рака и смерти женщины будет рассматриваться как больший вред, чем ущерб от диагностики рака Новое исследование утверждает, что примерно каждый пятый рак, диагностированный в Австралии, лучше не лечить.
Футбол
Роналду стал первым человеком с 200 млн подписчиков в Instagram
Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым в истории человеком, набравшим 200 миллионов подписчиков в Instagram.