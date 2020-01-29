Происшествия

Национальная служба новостейНациональная служба новостейВоенно-транспортный самолет США разбился в Ираке

Военно-транспортный самолет США разбился в Ираке. Катастрофа произошла в западной провинции Анбар, сообщает портал El Nashra. По одним данным, речь идёт о самолете C-27J Spartan, по другим, упал UC-27B.
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СМИ сообщили о крушении американского военного самолета в Ираке

РБК08:39

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ираке – СМИ

REGNUM06:58

СМИ: в Ираке разбился военно-транспортный самолет

ТАСС06:26

Американский военно-транспортный самолет разбился в Ираке

Московский Комсомолец06:45

В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет

Комсомольская правда06:42

В Ираке разбился американский самолет, есть жертвы

Взгляд.ру06:34

Военно-транспортный самолет разбился на западе Ирака

РЕН ТВ06:49
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В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

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Фигуранты дела о пытках в ярославской колонии получили условные сроки

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Жителям Беларуси и Украины упростят порядок получения российского гражданства, - сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
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