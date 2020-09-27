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Om1.ru
Om1.ru

В Армении введена всеобщая мобилизация, объявлено военное положение

Власти страны сообщили о конфликте с Нагорным Карабахом. Армения объявила о введении военного положения в стране в связи с обострением нагорно-карабахского конфликта. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.В источнике
Ильхам Алиевазербайджанский политик
Мы сражаемся на своей земле, сегодня азербайджанская армия на азербайджанских землях наносит сокрушительные удары по неприятелю.
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Газета.Ru

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

Газета.Ruвчера в 07:35
РИА Новости

В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию

РИА Новостивчера в 05:02
Интерфакс

В Армении объявлено военное положение

Интерфаксвчера в 05:08
РБК

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать

РБКвчера в 08:29
RT на русском

Власти Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию

RT на русскомвчера в 04:57
Sputnik Армения

Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию

Sputnik Армениявчера в 04:40
ТАСС

Обострение военного конфликта между Арменией и Азербайджаном. Главное

ТАССвчера в 05:29

FIA отменила штрафные баллы Хэмилтона за нарушения на Гран-при России

Международная автомобильная федерация (FIA) сняла с пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона штрафные баллы, начисленные за нарушения на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при России, сообщает журналист Би-би-си Эндрю Бенсон в Twitter.
РИА Новостивчера в 12:31

В бундестаге высказались против вступления Украины в ЕС и НАТО

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Известия01:12
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«Траст» заработал на переоценке

«Трасту» же помогла переоценка ценных бумаг и валютных активов, которая и обеспечила высокий положительный результат за месяц и впервые сделала банк безубыточным с начала года.
Коммерсантъ17:55

Москва и Подмосковье ввели новые меры для людей 65+ из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией сообщили о введении новых мер для пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями, а также о рекомендации работодателям перевести сотрудников на дистанционную работу.
Известия18:43
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

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Astera25 сентября в 14:00
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Роскачество нашло следы антибиотика в клубничных йогуртах

Роскачество представило результаты исследования клубничных йогуртов ряда торговых марок, которые можно найти в российских магазинах - согласно этому исследованию, в продукции Valio и Danone были обнаружены следовые количества антибиотиков, говорится в сообщении организации.
РИА Новости01:30
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