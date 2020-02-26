Армия и оружие
REGNUMВоенное преимущество США над Россией подорвано, признали в Пентагоне
США более не обладают военным преимуществом в мире, при этом возможности России и Китая возросли. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на слушаниях в комитете палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил.
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Происшествия
Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу
В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Футбол
УЕФА может отменить или перенести Евро-2020 из-за коронавируса
УЕФА может отменить или перенести Чемпионат Европы по футболу 2020 года и другие турниры, если ухудшится ситуация с распространением коронавируса.
Общество
Предприятие Роскосмоса впервые в России создаст пятисекционный трамвай
Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) в ближайшее время создаст опытный образец пятисекционного трамвая, которого еще нет в России.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма
Общество
В ЦБ сообщили о новой схеме мошенничества «такси от банка»
В Центробанке России рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан, которое назвали "такси от банка", передают "Известия".
Политика
Путин ответил на вопрос о двойнике
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике.
Авто
Новую «Газель» впервые сфотографировали на дорогах
Продажи новой версии Газели ожидаются в начале следующего года.
Наука
Первое синтетическое лекарство: как изобрели аспирин
Аспирин стал первым полностью синтетическим лекарством, которое не имеет прямых аналогов в природе.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Футбол
«Енисею» грозит лишение лицензии
Президент Футбольной национальной лиги Игорь Ефремов обратился к губернатору Красноярского края Александру Уссу в связи с ситуацией в футбольном клубе Енисей.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Резкое увеличение штрафов для нарушающих правила дорожного движения автомобилистов, предложенное в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), необходимо пересмотреть, заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Бавария» отрезвила «Челси»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард после крупного поражения в первом матче 1/ финала Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" (0:3) признался, что соперник его в чувство.
Армия и оружие
Главком ВМС Украины пожаловался на перевооружение российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко во время выступления на форуме Age of Crimea пожаловался, что Россия за последние шесть лет значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Политика
Симоньян отреагировала на недопуск Sputnik на Дельфийский форум
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Греции в связи с недопуском представителя Sputnik на Дельфийский экономический форум.
Происшествия
В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими
Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
Экономика
ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль
Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
Авто
Geely начала продажи необычного кроссовера Geely Icon
Пока же китайская компания Geely начала продажи нового кроссовера Geely Icon на китайском рынке, где он предлагается в восьми комплектациях.
Происшествия
В Элисте ввели режим ЧС после хлопка газа в многоэтажном доме
Политика
Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
Финансы
Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму
Рост доли средств физлиц на текущих счетах связан с увеличением предложений банков по накопительным счетам, предполагает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал не посещать Италию, Корею и Иран
Из-за распространения коронавируса Роспотребнадзор советует воздержаться от поездок в такие страны, как Италия, Южная Корея и Иран.
Происшествия
Пропавших в море в Сочи детей ищут более 260 спасателей и волонтеров
Число спасателей и волонтеров, занятых поисками двух подростков, пропавших в море в Сочи, увеличено на третий день до 260 человек, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Происшествия
Арестован один из готовивших нападение на школу в Саратове подростков
Волжский районный суд арестовал одного из подростков из Саратова, которые планировали совершить вооружённое нападение на школу.
Политика
Безпалько: С белорусским народом у России много общего, но не с белорусским президентом
Теоретически элиты могут его свергнуть, но это скорее произойдёт в случае реализации катастрофического сценария — например, когда Лукашенко испортит отношения с РФ настолько, что в результате разрыва экономических связей в Белоруссии обрушится экономика.
Шоу-бизнес
Певица Даффи призналась, что ее насиловали и накачивали наркотиками
Как сообщает ToDay News Ufa, Даффи сообщила о том, что её насиловали и накачивали наркотиками.
Экономика
ЦБ отменил для банков комиссию за переводы в Системе быстрых платежей
Банк России продлил до конца июня 2022 года нулевую комиссию для банков за переводы физлиц в Системе быстрых платежей (СБП).
Происшествия
На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение
Политика
Соловьев выгнал из студии экс-депутата Рады за оправдание преступлений УПА
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" экс-депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко.