с чего всё началось

Ликвидирован военнослужащий, убивший 25 человек у торгового центра в Таиланде, заявили в полиции страны, 9 февраля сообщает Reuters. Стрелок был найден в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где он скрывался около 17 часов, и убит полицейскими.

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