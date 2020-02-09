Происшествия
Красная веснаВоенного, устроившего стрельбу в Таиланде, ликвидировали
Ликвидирован военнослужащий, убивший 25 человек у торгового центра в Таиланде, заявили в полиции страны, 9 февраля сообщает Reuters. Стрелок был найден в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где он скрывался около 17 часов, и убит полицейскими.
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с чего всё началось
Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters.Известиявчера в 21:12
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