Происшествия

Красная веснаКрасная веснаВоенного, устроившего стрельбу в Таиланде, ликвидировали

Ликвидирован военнослужащий, убивший 25 человек у торгового центра в Таиланде, заявили в полиции страны, 9 февраля сообщает Reuters. Стрелок был найден в торговом центре Terminal 21 в городе Накхонратчасима на северо-востоке страны, где он скрывался около 17 часов, и убит полицейскими.
Читать в источнике
Комментировать81
с чего всё началось
Полиция Таиланда ликвидировала военного, устроившего стрельбу в ТЦ Terminal 21 в городе Накхонратчасима (Корат) и убившего 25 человек, сообщает 9 февраля Reuters
.
Известиявчера в 21:12

Подробнее о событии

Жертвами стрельбы в Таиланде стали по меньшей мере 26 человек, 57 ранены

Эхо Москвы00:31

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 февраля

Интерфакс00:45

Минздрав Таиланда сообщил официальное число погибших при стрельбе в ТЦ

Красная веснавчера в 22:46

Полиция ликвидировала устроившего стрельбу в Таиланде военного

РБКвчера в 21:24

Шеф полиции Таиланда подтвердил ликвидацию стрелка в Корате

РИА Новостивчера в 21:53

Убит военнослужащий, расстрелявший людей в Таиланде

Газета.Ru01:34

Устроивший стрельбу в ТЦ в Таиланде военнослужащий убил 20 и ранил 42 человека

ТАССвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Театры

Театр оперы и балета Башкирии назвал среднюю выручку за спектакль

Средняя выручка за спектакль в 2019 году Башкирского государственного театра оперы и балета составила 242,27 тыс. рублей.
РБК Уфа 05:11
Происшествия

МВД Казахстана назвало дорожный конфликт причиной массовых беспорядков

Коммерсантъ 04:01
Политика

Путин назвал полезным день переговоров с Лукашенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что практически за час-полтора встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко они затронули много вопросов, представляющих взаимный интерес.
РБК 07 февраля в 08:25
Экономика

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате.
Коммерсантъ 03:29
Политика

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Российская газета 02:16
Общество

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье в Москве

Акция против системы распознавания лиц пройдет в воскресенье, 9 февраля, в Москве.
Эхо Москвы вчера в 06:33
Происшествия

Тело семилетнего ребенка обнаружено в Симферополе

Тело семилетнего мальчика с множественными колото-резанными ранениями обнаружено в Симферополе, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Крыму и Севастополю.
Газета.Ru 05:06
Происшествия

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Коми

Пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись хвостовой частью о полосу при посадке в Усинске (Коми), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 05:28
Спорт

Большунов выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Фалуне

Победителем масс-старта стал российский лыжник Александр Большунов, который сумел преодолеть дистанцию в 15 км за 33 минуты 10,3 секунды.
Газета.Ru 05:16
Политика

Экс-президент Польши оценил претензии к России о выплате репараций

Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал слова замглавы польского МИД о том, что Варшава имеет «безоговорочное» право требовать от Москвы возмещения репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.
RT на русском 05:32
Происшествия

На Урале при столкновении такси и фуры погибли два человека

Такси на большой скорости врезалось в идущую перед ней фуру, сообщили в воскресенье в ГУ МВД региона.
Российская газета 05:13
Армия и оружие

Иран следит за войсками США в регионе Персидского залива

Секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохсен Резаи заявил, что все войска США, которые дислоцированы в регионе Персидского залива, находятся под постоянным контролем Ирана.
Вестник Кавказа 04:34
Общество

Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61

RT на русском 06 февраля в 19:59
Игры

Вышла новая версия Proton 5.0 для запуска Windows-игр в Linux

Состоялся мажорный релиз проекта Proton 5.0, который уже перевели на Wine 5.0 и добавили немало новых возможностей по части запуска игр.
3DNews 01:30
Шоу-бизнес

Пригожин показал Валерию в домашнем халате и без макияжа

Продюсер Иосиф Пригожин на своей странице в соцсети опубликовал видео, на котором его супруга Валерия в домашнем халате и без макияжа играет на фортепиано.
Вечерняя Москва 07 февраля в 23:39
Шоу-бизнес

Организаторы отменили концерты Наргиз Закировой

Исполнительница призналась подписчикам, что некоторое время назад промоутеры, которые занимались организацией концертов и продажей билетов, внезапно отменили запланированные мероприятия.
StarHit.ru вчера в 12:00
Армия и оружие

Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео

Посадку пассажирского самолета Airbus-320 со 172 людьми на борту, уходящего от обстрела на базе Хмеймим, сняли видео.
Известия 04:35
Общество

Бывший летчик объяснил увольнения российских пилотов в Китае

Бывший командир воздушного судна и специалист по безопасности полетов Александр Романов рассказал, что китайские авиакомпании увольняют российских пилотов из-за сниженного пассажиропотока, ставшего следствием вспышки коронавируса.
Известия 01:47
Культура

Российская певица выступит на «Оскаре»

ТВ Центр 07 февраля в 13:24
Космос

НАСА обнаружило в ионосфере Марса аномальные явления

Портал Поиск 07 февраля в 01:31
Спорт

Швед Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис побил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на турнире в польском городе Торунь.
Известия вчера в 20:58
Происшествия

В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Сразу четыре автомашины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, пострадали три человека, движение транспорта на месте ДТП затруднено, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 05:19
Хоккей

Россия проиграла Швеции в матче Евротура

Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Швеции в матче Евротура со счетом 2:5.
Экономика сегодня вчера в 13:04
Политика

США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

Вашингтон пока никак не отреагировал на предложение президента России Владимира Путина провести в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Российская газета 00:50
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Происшествия

В крупном ДТП под Воронежем пострадали граждане Украины

Граждане Украины оказались в числе пострадавших в крупном ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе Воронежской области, произошедшем в ночь на 8 февраля, сообщили ИА в пресс-службе ГУ МВД по региону.
REGNUM вчера в 03:09
Происшествия

В Сочи загорелась общеобразовательная школа

Российская газета 04:04
Шоу-бизнес

Экс-солистка «Тату» Юлия Волкова перенесла новую операцию

Певица Юлия Волкова перенесла новое хирургическое вмешательство. Артистка сообщила об этом на своей странице в Instagram.
Пятый канал вчера в 10:52
Здоровье

Врач назвал опасные болезни, о которых предупреждает боль в плече

Периодическая боль в плече может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал врач-невролог и остеопат Александр Борисычев.
Волгоградская правда вчера в 14:05
Футбол

Ригони — о своей группе, компьютерных играх и причинах возвращения в «Зенит»

Большое интервью аргентинского хавбека «Зенита», который на днях досрочно вернулся из аренды Семак — о Малкоме, Ригони и победе над «Сабуртало» «Сампдория» не могла меня выкупить — Возможно, вы первый игрок в истории российского футбола, который дважды досрочно возвращался из аренды.
Спорт-Экспресс вчера в 16:15
ещё по теме
Главное