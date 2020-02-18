Армия и оружие
Lenta.ruВоенному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Steele M. Кроме того, @SyriaGeneral распространил фотографии произошедшего.
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