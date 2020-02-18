Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Steele M. Кроме того, @SyriaGeneral распространил фотографии произошедшего.

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 15 копеек — до 63,73 рубля. Курс евро увеличился на восемь копеек и составил 68,78 рубля.

Шоу-бизнес Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.

Происшествия Вологодские супруги получили срок за убийство опекаемого мальчика Вологодский областной суд признал виновными в смерти опекаемого ребенка супругов Юлию и Евгения Блохиных и назначил им 22 года колонии на двоих, сообщила объединённая пресс-служба судов региона.

Футбол «Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.

Футбол Защитник «Севильи» Каррису перешёл в клуб из Уханя «Севилья» на своём официальном сайте объявила о переходе защитника команды Даниэла Каррису в китайский клуб «Ухань Чжоэр», город которого является очагом коронавируса.

Происшествия Пять граждан Турции погибли при нападении в немецком Ханау По меньшей мере пять граждан Турции погибли в результате стрельбы в немецком Ханау, сообщил турецкий посол в ФРГ Али Кемаль Айдын.

Политика Кремль прокомментировал вопрос Путину о жизни на 10 800 рублей Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался считать провокацией вопрос жительницы Санкт-Петербурга, которая накануне спросила президента Владимира Путина о жизни на 10 тысяч 800 рублей.

Кино Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.

Происшествия Названо имя «российского шпиона» в Болгарии Болгарская прокуратура обвинила так называемого российского шпиона Дениса Сергеева в покушении на убийство болгарского оружейного бизнесмена Эмилиана Гебрева и его сына Христо Гебрева, пишут СМИ.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.