Происшествия

Газета.RuГазета.RuВоеннослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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с чего всё началось

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Поезд шёл с запада на восток страны. Скорую вызвал дежурный комендатуры военных сообщений ж/д-участка. В полиции сообщили, что тело солдата увезли представители военного следственного управления.
Вести Иркутск02:52

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20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Вести Иркутск02:52

Солдат в карауле покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Интерфакс04:33

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Твой Иркутск03:35

СМИ: 20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

ИрСити03:49

Комиссия ЗВО начала проверку по факту гибели солдата на станции Иркутск-Сортировончый

IrkutskMedia05:08

В Иркутске солдат-срочник покончил с собой

Байкал2404:07

20-летний солдат застрелился в Иркутске

Иркутск Сегодня03:50
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Финансы

Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России

Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).
РБК 03:00
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Происшествия

Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные

При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Lenta.ru 05:32
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

РИА Новости вчера в 10:06
Политика

МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Газета.Ru 05:39
Единоборства

Поветкин рассказал, когда может состояться второй бой с Хантером

Sport.ru 01:59
Политика

Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса

Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.
Российская газета 05:19
Спорт

Россиянки сыграют с Голландией в полуфинале ЧМ по гандболу

Чемпионат мира по гандболу проходит в Японии, пришла пора решающих стадий. В полуфинале наша команда сыграет с соперницами из Голландии.
ГЛАС.RU вчера в 08:45
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году

Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Каскад 10 декабря в 10:36
Происшествия

Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца

Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.
РИА Новости 04:29
Политика

Меркель назвала Путина победителем на «нормандском саммите» в Париже

Немецкий канцлер Ангела Меркель после встречи в «нормандском формате», прошедшей в Париже девятого декабря, назвала президента России Владимира Путина победителем.
iReactor 10 декабря в 19:02
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости СМИ о параличе актрисы

Семья Анастасии Заворотнюк опровергла новости в СМИ, которые писали о параличе актрисы. Соответствующая публикация размещена в Instagram.
OAnews 00:53
Экономика

Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики

Ранее господин Орешкин сказал, что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам Минэокомики, составит 3-3,1%.
Коммерсантъ 05:43
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом

Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.
Bimru.ru вчера в 22:36
Политика

В сенате США одобрили билль, признающий Россию «спонсором терроризма»

Международный комитет сената США одобрил законопроект (билль), который обязывает госсекретаря решить, надо ли объявить Россию спонсором терроризма, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
РИА Новости вчера в 13:38
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.
РБК 05:00
Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Чемпионат 04:00
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Происшествия

Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки

Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
REGNUM 02:56
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Экономика

Порог беспошлинного ввоза посылок могут сократить до €20

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил предложение сократить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до €20 к 2022 году.
RT на русском вчера в 12:06
Общество

С первого января россиян лишат ряда льгот

С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.
Gazeta.SPb 01:05
Происшествия

В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации

В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации.
Lenta.ru 04:50
Гаджеты

Android сможет обновляться незаметно для пользователя

Как сообщает XDA Developers, благодаря новой функции больше не потребуется участие пользователя при установлении обновлений, и весь процесс будет происходить незаметно.
MobiDevices 05:36
Политика

Депутаты Госдумы поедут в Австралию за 5,5 млн рублей

В делегацию вошли четыре депутата: Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), Константин Затулин и Валерий Иванов («Единая Россия»), Вадим Деньгин (ЛДПР), а также один сотрудник аппарата Думы.
Коммерсантъ вчера в 12:11
Общество

Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году.
Lenta.ru 02:47
Происшествия

Названы имена погибших при крушении вертолета Ми-28 на Кубани

В результате крушения боевого вертолета Ми-28 в Краснодарском крае погибли подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко.
Газета.Ru 02:59
Происшествия

В Бурятии двухлетнего ребенка насмерть придавило телевизором

Стол перевернулся, и телевизор упал прямо на голову ребенку, пишет сайт kp.ru.
Известия 04:48
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