Поезд шёл с запада на восток страны. Скорую вызвал дежурный комендатуры военных сообщений ж/д-участка. В полиции сообщили, что тело солдата увезли представители военного следственного управления.

с чего всё началось

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Финансы Сделки с рублем за рубежом обогнали торговлю внутри России Внебиржевые операции с рублем (в паре с любыми другими валютами) за пределами России выросли за минувшие три года на 84% и обогнали торговлю рублем на территории страны, следует из нового доклада Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS).

Экономика Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

Политика Рада продлила на год закон об особом статусе Донбасса Власти Украины взяли на себя обязательства наделить отдельные районы Донбасса особым статусом еще в 2014 году при условии проведения там местных выборов по украинским законам и под контролем международных наблюдателей.

Происшествия Фанат «Зенита» получил три года условно за удар росгвардейца Ранее сообщалось, что Петроградский районный суд приговорил болельщика "Зенита" Артура Данилова к 1 году 8 месяцам колонии-поселения за то, что он ударил по ноге росгвардейца.

Экономика Орешкин: первая половина 2020 года потеряна для российской экономики Ранее господин Орешкин сказал, что в первом квартале 2020 года инфляция в России может опуститься ниже 2,5%. Инфляция на конец года, по оценкам Минэокомики, составит 3-3,1%.

Шоу-бизнес Анна Хилькевич насторожила поклонников внешним видом Популярная актриса Анна Хилькевич насторожила своих поклонников внешним видом после недавней вечеринки в личном микроблоге.

Общество В каждой шестой семье в России стали питаться хуже В каждой шестой российской семье стали питаться хуже за последний год, следует из результатов исследования Росстата о рационе питания населения за 2018 год: около 16,1% российских семей, участвовавших в статистическом наблюдении, сообщили, что ситуация с питанием у них осложнилась.

Общество С первого января россиян лишат ряда льгот С 1 января прекратится компенсационная выплата в размере 50 рублей, которую ранее получали матери или иные родственники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Гаджеты Android сможет обновляться незаметно для пользователя Как сообщает XDA Developers, благодаря новой функции больше не потребуется участие пользователя при установлении обновлений, и весь процесс будет происходить незаметно.