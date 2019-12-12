Происшествия

Газета.RuГазета.RuВоеннослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Пресс-служба Западного военного округа прокомментировала гибель солдата в Иркутске. Вечером 11 декабря на станции Иркутск-Сортировочный застрелился 20-летний солдат — военнослужащий по призыву. Известно, что в областном центре он был проездом в составе военного караула, который сопровождал груз.
Вести Иркутск02:52

Подробнее о событии

Уголовное дело возбудили из-за самоубийства солдата на станции Иркутск-Сортировочный

ИрСити07:55

В Иркутской области погиб срочник

ТАСС05:20

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Твой Иркутск03:35

Комиссия ЗВО начала проверку по факту гибели солдата на станции Иркутск-Сортировончый

IrkutskMedia05:08

В Иркутске солдат-срочник покончил с собой

Байкал2404:07

Солдат в карауле покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Интерфакс04:33

20-летний солдат застрелился на станции Иркутск-Сортировочный

Вести Иркутск02:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Авто

Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для России

Автоновости дня вчера в 08:14
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко ушел в отставку

Президент Владимир Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 09:51
Политика

Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» на сайте Зеленского

Киев опубликовал некорректный текст коммюнике "нормандского саммита", прошедшего в Париже 9 декабря, заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Газета.Ru вчера в 10:32
Общество

В каждой шестой семье в России стали питаться хуже

Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
РБК 05:00
Происшествия

Аваков заявил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета

Интерфакс 08:36
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Общество

«ВКонтакте» запустила «Воспоминания»

Вести.Хайтек 09:21
Происшествия

СМИ опубликовали список пострадавших на «Адмирале Кузнецове»

«Пятый канал» опубликовал список с именами пострадавших, по его данным, в результате пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
РБК 09:16
Наука

Обнаружены в Египте могилы людей с загадочными конусами на головах

По словам ученых, конусы были сделаны из пчелиного воска. Открытие оказалось сенсационным, так как конусы были обнаружены в первый раз.
МедиаПоток вчера в 09:03
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Похороны бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, который ушел из жизни 10 декабря на 84-м году жизни, завершились на Новодевичьем кладбище в Москве.
ТАСС 07:34
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости 08:05
Общество

Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон «Егорьевский»

ТАСС 07:24
Политика

Зеленский перечислил пять составляющих формулы будущего для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о пяти составляющих формулы будущего для страны. Об этом сообщает журнал "Новое время".
Газета.Ru 09:39
Политика

МИД Германии назвал высылку дипломатов из России безосновательной

Реакция Берлина Германия с сожалением восприняла решение России выслать двух немецких дипломатов в рамках зеркальных ответных мер, заявили в свою очередь в МИД ФРГ.
РИА Новости 05:32
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

Россиян предупредили о существовании опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi в общественных местах – отелях, аэропортах, торговых центрах.
Наша версия вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Армия и оружие

Каратели открыли минометный огонь по жилым районам в ДНР

По данным ведомства, киевские боевики открыли огонь в 13:50 с применением минометов по жилым кварталам населенного пункта.
Новостной фронт 08:32
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:05
Политика

Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса на год

Верховная рада Украины на внеочередном заседании в четверг продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года, такое решение в четверг поддержали 320 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:28
Политика

Парламент Казахстана одобрил вывод части земель Байконура из аренды РФ

Парламент Казахстана на пленарном заседании в четверг одобрил изменения в договор с Россией об аренде комплекса Байконур.
Российская газета 03:10
Происшествия

Суд приговорил экс-замглавы Росгеологии Горринга к 3,5 годам колонии

Московский Комсомолец вчера в 10:29
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» саммита в Париже

Как уточняет издание, немецкий политик сказала это Путину лично в момент, когда главы государств закончили ужин и направлялись на совместную пресс-конференцию.
Общественная служба новостей вчера в 03:48
Политика

МИД прокомментировал идею США признать Россию спонсором терроризма

Представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала идею США объявить Россию спонсором терроризма, передает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 09:26
Политика

Трамп назвал признание Тунберг «Человеком года» нелепым

Президент США Дональд Трамп раскритиковал признание 16-летней Греты Тунберг "Человеком года-2019" по версии журнала Time, назвав победу экоактивистки "нелепой".
РИА Новости 08:03
Экономика

Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Известия вчера в 14:31
Гаджеты

MSI представила карты Radeon RX 5500 XT

Игромания.ру 06:07
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Здоровье

Назван самый опасный алкогольный напиток

Оказалось, что наиболее опасным напитком считается алкогольный коктейль с добавлением энергетика.
iReactor 10 декабря в 22:18
Происшествия

Полиция завела уголовное дело из-за угроз сыну Плющенко и Рудковской

Подмосковные полицейские возбудили уголовное дело по факту поступления угроз несовершеннолетнему, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова; по данным источника агентства, речь идет о сыне фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской.
Интерфакс 08:04
Политика

Зеленский дал первое полноценное интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:52
Главное