Происшествия
9111.ruВ Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников
Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee. На нем он проехал по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. По имеющейся информации, 12 человек погибли, множество ранены.
Читать в источнике
Оценить554
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Здоровье
Предупреждавший о коронавирусе китайский врач скончался в Ухани
По данным китайской газеты Global Times, 34-летний Ли Вэньлян одним из первых сообщил об эпидемии, вызванной новым видом коронавируса, после чего его обвинили в распространении ложной информации.
Политика
Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев
Двое из пяти бывших сотрудников украинского спецподразделения «Беркут», участвовавших в обмене в Донбассе, вернулись в Киев.
Шоу-бизнес
Жена звезды «Сумерек» потеряла ребёнка на шестом месяце беременности
Бриттани Гонзалес, жена актёра Келлана Латса, потеряла ребёнка на шестом месяце беременности.
Политика
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
Общество
Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт
Юристы и специалисты в области финансов рассказали о том, что может произойти, если пенсионер оставляет всю или часть полученной пенсионной выплаты на банковской карте.
Космос
Обнаружена необычная массивная галактика в ранней Вселенной
Футбол
Слуцкий спел перед игроками «Рубина»
Новый главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий блеснул перед своими подопечными певческими данными.
Политика
Канада подала иск к Ирану на $1 млрд за сбитый самолет
Канадские юристы подали в суд иск к Ирану по поводу крушения украинского самолета Boeing 737 в Тегеране, сбитого Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в начале января.
Общество
Число погибших от коронавируса в провинции Хубэй достигло 780
В китайской провинции Хубэй количество умерших от коронавируса выросло до 780, за сутки погиб 81 человек, сообщает 9 февраля Reuters со ссылкой на органы здравоохранения Китая.
Экономика
В Минфине рассказали о риске для России от снятия санкций
Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Тимофеев допустил, что отмена российских санкций вызовет поток капиталов, которые могут нарушить платежный баланс России.
Происшествия
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
Шоу-бизнес
«Она невменяема»: Маша Распутина раскритиковала дочь Любови Успенской
Певица Маша Распутина прокомментировала конфликт между Любовью Успенской с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего сотрудника СНБ США
Президент США Дональд Трамп рассказал, за что снял с должности сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана.
Общество
Путин подписал закон о праве ребенка на жилье при разводе родителей
Шоу-бизнес
Юрий Лоза назвал размер своей пенсии
Армия и оружие
8 тонн гуманитарной помощи Донбассу украли офицеры ВСУ
Группа старших офицеров вооруженных сил Украины похитила около восьми тонн гуманитарной помощи, которая предназначалась жителям Донбасса.
Политика
Путин рассказал о личной встрече с Лукашенко
Президент России Владимир Путин рассказал о том, как как проходили переговоры в Сочи с его коллегой Александром Лукашенко.
Футбол
Клубы АПЛ хотят изменить правила фиксации офсайда с помощью ВАР
Клубы АПЛ требуют зафиксировать зазор десять сантиметров при фиксации офсайда с помощью ВАР.
Кино
«Джокер» номинировали на «Золотую малину»
Шоу-бизнес
В срыве своей карьеры Пугачеву обвинил певец Михаил Муромов
Алла Борисовна, опасаясь конкуренции, постаралась «убрать» всех на своем пути.
Наука
Смартфоны могут быть причиной развития рака щитовидной железы
По результатам работы выяснилось, что те люди, которые чаще используют смартфоны, имеют в 2 раза больше шансов заболеть раком щитовидной железы.
Здоровье
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака, заявил онколог Андрей Пылев в интервью телеканалу "Звезда".
Кино
Джордж Миллер может начать съемки «Безумного Макса 5» уже осенью
Почти пять лет не было никаких новостей о судьбе пятого по счету фильма о приключениях Макса Рокатански, и вот, наконец, ситуация начала проясняться: по информации Geeks WorldWide, Миллер начнет производство картины поздней осенью 2020 года.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Единоборства
Как Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию
В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялась пресс-конференция с участием Александра Емельяненко и Магомеда Исмалова, которые менее чем через два месяца сразятся на турнире ACA 107.
Экономика
Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку 9%
Вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в 9%. Без снижения ипотечной ставки достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» невозможно, добавил он.