Происшествия

9111.ru9111.ruВ Таиланде солдат убил 12 человек и взял заложников

Военнослужащий, по данным издания, убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом угнал из части военный внедорожник HamVee. На нем он проехал по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. По имеющейся информации, 12 человек погибли, множество ранены.
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