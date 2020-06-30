Политика

РБКРБКМишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

«Расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета», — говорится в постановлении правительства. В октябре прошлого года оклады силовикам повысили на 4,3%.
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

РБК07:56

Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября

Российская газета05:38

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Известия06:33

В России повысят оклады военнослужащим

РИА Новости06:31

Военнослужащим и силовикам с октября повысят оклады на 3%

ТАСС06:29

Военным, росгвардейцам и полицейским поднимут зарплаты с октября

Вести.Ru06:14

Военным и силовикам в октябре повысят оклады на 3%

Коммерсантъ06:51
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

Газета.Ru 02:53
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Спорт

Состоялся релиз дополнения «Господин Зеркало» для «Гвинта»

На PC, iOS и Android состоялся релиз дополнения «Господин Зеркало» для «Гвинта».
Игромания.ру 07:42
Политика

В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

Санкции против «Северного потока — 2» со стороны США не имеют никакого смысла и нужны лишь для утешения Украины, пишет американское издание Forbes.
Новые Ведомости 05:28
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Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
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Финансы

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
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Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
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Хоккей

«Салават Юлаев» подписал контракт с Михаилом Воробьевым

News102.ru 06:36
Политика

Путин сегодня обратится к россиянам

Президент России 30 июня выступит с телеобращением в преддверии основного дня голосования по поправке к Конституции.
Вместе-РФ 05:30
Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
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Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
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Общество

Губернатор разрешил открыть летние веранды в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил открыться летним верандам в Екатеринбурге. Об этом он написал в своем Instagram.
Екатеринбург Онлайн 08:00
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева опубликовала селфи с прогулки

Алла Пугачева вместе с Лизой гуляли по полю ромашек и люпинов Сегодня 71-летняя Алла Пугачева опубликовала редкие фото со своей прогулки по зеленым полям.
Вокруг ТВ вчера в 06:24
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Происшествия

Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

Мещанский суд Москвы во вторник вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова Нине Масляевой по делу о хищении бюджетных средств, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:40
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Общество

Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях

Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
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Армия и оружие

Forbes рассказал о построенном в СССР корабле ВМС США

Журналисты пишут, что большинство кораблей в американских военно-морских силах построены в Соединенных Штатах, однако есть и суда, которые были созданы на зарубежных верфях.
Военное дело 04:15
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
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Политика

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
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Политика

CNN сообщил, как именно Трамп унижал и третировал Меркель и Мэй

Президент США Дональд Трамп в телефонных разговорах регулярно "третировал и унижал" лидеров государств из числа ключевых союзников Вашингтона.
Газета.Ru 07:25
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Общество

РСТ надеется на открытие туристического сезона в Абхазии с 15 июля

По сообщениям СМИ, Штаб по защите населения от коронавируса в Абхазии поручил ведомствам проработать вопрос открытия туристического сезона с середины июля.
Агентство Москва 05:59
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Политика

В Кремле оценили явку на голосовании по Конституции РФ

Низкая явка на голосовании, как показатель слабости авторитета главы региона или города расцениваться не будет, подчеркнул представитель Кремля.
URA.Ru 06:08
Культура

Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки

По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
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Кино

Рэй Фишер отказался от слов поддержки «Лиги справедливости» Уидона

Рэй Фишер, исполнивший в «Лиге справедливости» партию Киборга, отказался от своих слов поддержки версии фильма Джосса Уидона.
Игромания.ру 08:01
Футбол

Букмекеры ставят на «Спартак» в гостевом матче против ЦСКА

25-й тур чемпионата России по футболу открывается двумя матчами – "Локомотив" – "Крылья Советов" и ЦСКА – "Спартак".
Вести.Ru 02:37
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый полезный овощ

Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания огромного количества витаминов, минералов и биологически активных веществ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия-1».
Rambler News Service 07:44
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Общество

Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря

В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Технологии

Facebook представил VR-гарнитуру размером с обычные очки

Facebook представил новую VR-гарнитуру. Вместо обычного шлема создатели использовали простые очки с встроенными голографическими линзами.
Дни24 05:38
Происшествия

В Подольске задержали мужчину за поджог шатра для голосования

ТАСС 04:48
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Общество

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
РИА Новости 06:49
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