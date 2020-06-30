Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

"Приговором суда Ванюкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 9 миллионов рублей, а также с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на срок 5 лет, с конфискацией имущества на сумму более 5 миллионов", - говорится в сообщении.