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Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

В октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3%. В июне 2019 года президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит развитие системы соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.В источнике
С чего всё началось
Правительство России постановило увеличить оклады российским военным с октября текущего года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru07:01
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Российским военным повысят оклады

Газета.Ru07:01

В России повысили зарплаты военным и пенсии полицейским

URA.Ru06:54

Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября

Российская газета05:38

Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%

Известия06:33

В России повысят оклады силовикам на 3%

РИА Новости06:31

Военнослужащим и силовикам с октября повысят оклады на 3%

ТАСС06:29

Военным и силовикам в октябре повысят оклады на 3%

Коммерсантъ06:51
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Разведка США не подтвердила сообщений о России и талибах

Президент США Дональд Трамп не был проинформирован об утверждениях о приписываемых России попытках предлагать афганским боевикам денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих в связи с тем, что данные сообщения не были подтверждены американской разведкой.
ТАСС08:56

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

ЕС определил список стран, с которыми рекомендовано открыть границы с 1 июля, Россия, США, Бразилия в него не вошли - заявление Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости09:43
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Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

"Приговором суда Ванюкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 9 миллионов рублей, а также с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на срок 5 лет, с конфискацией имущества на сумму более 5 миллионов", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:52
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В Пермском крае продлили ограничения до 14 июля

Власти Пермского края продлили ограничения, введенные 2 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, до 14 июля, ограничения касаются проведения культурно-массовых мероприятий, занятий фитнесом, работы физкультурно-оздоровительных центров и бассейнов, а также фудкортов в торговых центрах.
ТАСС07:59
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Собчак заявила о домогательствах к детям в Среднеуральском монастыре

Съемочная группа Ксении Собчак 27 июня отправилась в Среднеуральский женский монастырь 27 июня для работы над очередной частью фильма об основателе обители - опальном схиигумене Сергии.
Уралинформбюро01:34
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