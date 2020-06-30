Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
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В октябре прошлого года оклады военнослужащих и силовиков увеличились на 4,3%. В июне 2019 года президент России Владимир Путин пообещал, что государство продолжит развитие системы соцгарантий для военных и сотрудников правоохранительных органов.В источнике
С чего всё началось
Правительство России постановило увеличить оклады российским военным с октября текущего года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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