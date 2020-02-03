Кино

Российская газетаРоссийская газетаДрама «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA

Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
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