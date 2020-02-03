Кино
Российская газетаДрама «1917» стала лучшим фильмом по версии BAFTA
Военная драма "1917" режиссера Сэма Мендеса, повествующая о судьбе двух британских солдат в годы Первой мировой войны, победила в номинации "Лучший фильм" премии британской Академии кино и телевидения (BAFTA).
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Концертный директор певицы МакSим рассказала о госпитализации певицы
Концертный директор певицы МакSим Маргарита Соколова опубликовала на своей странице в сети микроблогов Instagram запись, где рассказала о госпитализации исполнительницы.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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В Иркутске госпитализированы несколько пассажиров самолета из Пекина
У всех возьмут анализы на коронавирус В Иркутске утром 3 февраля в инфекционную больницу с симптомами респираторной инфекции госпитализировали четырех человек, которые прилетели в город рейсом из Китая.
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Эксперты сервиса "Авито Авто" назвали регионы России, где продаются самые дешевые вторичные машины.
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К 75-летию проведения Ялтинской конференции с участием лидеров союзных держав во Второй мировой войне — СССР, США и Великобритании — Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства.
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Экономика
ВТБ и «Почта банк» объединили программы лояльности
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