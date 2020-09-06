Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»
«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. При этом двое военнослужащих Азербайджана будут направлены на учения в качестве наблюдателей.В источнике
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Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России
БАКУ, 6 сен - РИА Новости. Азербайджан не примет участие в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре, страна будет представлена наблюдателями.
РИА Новости22:03
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