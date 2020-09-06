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Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. При этом двое военнослужащих Азербайджана будут направлены на учения в качестве наблюдателей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Азербайджан отказался от участия в международных военных учениях в России

БАКУ, 6 сен - РИА Новости. Азербайджан не примет участие в военных учениях "Кавказ-2020" в России в сентябре, страна будет представлена наблюдателями.
РИА Новости22:03
Подробнее о событии
РБК

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

РБК20:53
ТАСС

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ТАССвчера в 16:48
Sputnik Азербайджан

В Минобороны Азербайджана прокомментировали вопрос участия в учениях «Кавказ-2020»

Sputnik Азербайджанвчера в 13:48
Lenta.ru

Вторая страна отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020»

Lenta.ruвчера в 15:54
Газета.Ru

Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Газета.Ruвчера в 14:57
News.ru

Азербайджан пошлёт наблюдателей на учения «Кавказ» в РФ

News.ruвчера в 14:27
Московский Комсомолец

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Московский Комсомолецвчера в 16:28

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