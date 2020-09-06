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Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. При этом двое военнослужащих Азербайджана будут направлены на учения в качестве наблюдателей.В источнике
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РБК

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

РБК20:53
ТАСС

Азербайджан не будет непосредственно участвовать в учениях «Кавказ-2020»

ТАССвчера в 16:48
Sputnik Азербайджан

В Минобороны Азербайджана прокомментировали вопрос участия в учениях «Кавказ-2020»

Sputnik Азербайджанвчера в 13:48
Lenta.ru

Вторая страна отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020»

Lenta.ruвчера в 15:54
Газета.Ru

Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Газета.Ruвчера в 14:57
News.ru

Азербайджан пошлёт наблюдателей на учения «Кавказ» в РФ

News.ruвчера в 14:27
Московский Комсомолец

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Московский Комсомолецвчера в 16:28

Киркоров и Басков не опровергли слухи о проблемах в семье Пугачевой

Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!», транслируемой на канале НТВ, высказали свое мнение относительно возможных проблем в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Территория новостей02:48
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В ВОЗ оценили вероятность новой самоизоляции в связи с пандемией

Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском4 сентября в 11:48
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В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».
РБК03:55
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Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
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Полузащитник «Арсенала» Лисовой подписал контракт с «Динамо»

В воскресенье, 6 сентября, экс-директор московского «Динамо» Роман Орещук написал у себя в твиттер-аккаунте о том, что столичное «Динамо» заключило личное соглашение с полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Лисовым.
ГЛАС.RU04:22

В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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