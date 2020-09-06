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Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. При этом двое военнослужащих Азербайджана будут направлены на учения в качестве наблюдателей.В источнике
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РБК

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

РБК20:53
ТАСС

Азербайджан не будет непосредственно участвовать в учениях «Кавказ-2020»

ТАССвчера в 16:48
Lenta.ru

Вторая страна отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020»

Lenta.ruвчера в 15:54
Московский Комсомолец

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Московский Комсомолецвчера в 16:28
Газета.Ru

Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Газета.Ruвчера в 14:57
News.ru

Азербайджан пошлёт наблюдателей на учения «Кавказ» в РФ

News.ruвчера в 14:27
Sputnik Азербайджан

В Минобороны Азербайджана прокомментировали вопрос участия в учениях «Кавказ-2020»

Sputnik Азербайджанвчера в 13:48

Минпросвещения объяснило очереди к школам

Причиной очередей на входе в некоторые школы из-за измерения температуры стала плохая организация, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко в эфире радио "Комсомольская правда".
Anews06:30

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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Названа замена iPhone XR в 2021 году

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Ferra03:47
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Москва призывает Берлин оперативно ответить на запрос по Навальному

Россия призывает власти Германии как можно более оперативно дать ответы на запрос Генпрокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском05:06
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Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

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РИА Новости05:29
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Экс-президент Российского футбольного союза (РФС), бывший министр спорта Виталий Мутко заявил, что идея о проведении в России чемпионата мира была одобрена главой государства Владимиром Путиным после поражения сборной в квалификации ЧМ-2006 от Португалии со счетом 1:7.
РБК спортвчера в 06:52
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
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«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

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Спорт-Экспресс05:20