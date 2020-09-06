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Военные Азербайджана не примут участие в учениях «Кавказ-2020»

«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. При этом двое военнослужащих Азербайджана будут направлены на учения в качестве наблюдателей.В источнике
Подробнее о событии
РБК

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

РБК20:53
ТАСС

Азербайджан не будет непосредственно участвовать в учениях «Кавказ-2020»

ТАССвчера в 16:48
News.ru

Азербайджан пошлёт наблюдателей на учения «Кавказ» в РФ

News.ruвчера в 14:27
Lenta.ru

Вторая страна отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020»

Lenta.ruвчера в 15:54
Газета.Ru

Азербайджан отказался от участия в российских военных учениях

Газета.Ruвчера в 14:57
Московский Комсомолец

Вторая страна отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Московский Комсомолецвчера в 16:28
Sputnik Азербайджан

В Минобороны Азербайджана прокомментировали вопрос участия в учениях «Кавказ-2020»

Sputnik Азербайджанвчера в 13:48

Ученица Плющенко чисто исполнила четверной прыжок на первенстве Москвы

Российская фигуристка Вероника Жилина, которую тренирует Евгений Плющенко, успешно выполнила четверной тулуп на первенстве Москвы среди юниоров, сообщило 4 сентября агентство ТАСС.
Известиявчера в 17:25
5

В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
19

Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
5

«Рено» сменит название на «Альпин» в 2021 году

Full Press Release: https://t.co/UVTCnWrakN #AlpineF1Team pic.twitter.com/PjExAaorS7 — Renault F1 Team (@RenaultF1Team) September 6, 2020 Ранее «Рено» объявила о реорганизации структуры концерна и нынешний директор гоночной команды Сириль Абитебуль был назначен главной подразделения «Альпина».
Спорт-Экспресс05:20

Жительницу Пензы оштрафовали из-за фото носков с рисунком конопли

Ленинский районный суд Пензы оштрафовал на 4 тысячи рублей местную жительницу за рекламу наркосодержащего растения из-за выложенных на ее страницах в соцсетях фотографий носков, на которых изображена конопля, следует из материалов на сайте суда.
РИА Новости05:29
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РЛК «Заслон» будут интегрированы в новые корабли проекта 20380 ВМФ РФ

Новые военные корабли планируют оснастить радиолокационными комплексами "Заслон", которые способны обнаруживать стелс-аппараты на расстоянии 75 км, а более простые цели противника — на расстоянии до 300 км. Известно, что "Заслон" уже установлен на корветах "Ретивый" и "Строгий", строящиеся в Петербурге, и "Алдар Цыденжапов", построенном на Амурском ССЗ.
iReactorвчера в 13:06
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Фургал рассказал о жизни в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.
РИА Новости04:14
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