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«Азербайджанские военнослужащие не будут участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре этого года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости. При этом двое военнослужащих Азербайджана будут направлены на учения в качестве наблюдателей.