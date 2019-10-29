Армия и оружие

РБКРБКВоенные Бельгии сообщили о перехвате истребителя Су-35 над Балтикой

НАТО подняло истребители F-16 для перехвата нескольких российских самолетов над Балтикой. Об этом говорится в сообщении на странице Twitter ВВС Бельгии, самолеты которых задействованы на охране северо-восточных границ альянса.
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