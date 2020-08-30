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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные Белоруссии отработают борьбу с диверсантами во время учений

В минобороны Белоруссии рассказали о проходящих в Гродненской области комплексных тактических учениях военных. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, в рамках проходящих учений участники отрабатывают борьбу с условными диверсантами.В источнике
С чего всё началось
Белорусские военные отработали на комплексных тактических учениях на Гродненском направлении борьбу с условными противниками, сообщает
 Минобороны республики.
РБК09:30
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ТАСС

Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии вошли в активную фазу

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RT на русском

Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении

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Белорусские военные начали отрабатывать ликвидацию вторгнувшегося с Запада противника

Московский Комсомолец09:03
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Белорусские военные отразили вторжение условного противника

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В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России

Москва, 30 августа 2020, 08:54 — REGNUM Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «бабье лето» в РФ может наступить в любой день в период с сентябра по начало октября и народные приметы тут не работают.
В Гидрометцентре рассказали, когда ждать «бабьего лета» в России
REGNUM01:54
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