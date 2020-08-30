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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные Белоруссии отработают борьбу с диверсантами во время учений

В минобороны Белоруссии рассказали о проходящих в Гродненской области комплексных тактических учениях военных. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, в рамках проходящих учений участники отрабатывают борьбу с условными диверсантами.В источнике
С чего всё началось
Белорусские военные отработали на комплексных тактических учениях на Гродненском направлении борьбу с условными противниками, сообщает
 Минобороны республики.
РБК09:30
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ТАСС

Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии вошли в активную фазу

ТАСС09:42
РИА Новости

Минобороны Белоруссии раскрыло детали учений на Гродненском направлении

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РБК

Белоруссия провела учения по уничтожению «условного противника» с Запада

РБК09:30
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В Беларуси военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника»

Комсомольская правда09:13
RT на русском

Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении

RT на русском09:07
Московский Комсомолец

Белорусские военные начали отрабатывать ликвидацию вторгнувшегося с Запада противника

Московский Комсомолец09:03
Коммерсантъ

Белорусские военные отразили вторжение условного противника

Коммерсантъ09:35

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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев и полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин вызваны в сборную России по футболу для подготовки к предстоящим матчам Лиги наций УЕФА с командами Сербии и Венгрии.
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ИА Красная Весна15:13
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Газета.Ruвчера в 13:28
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