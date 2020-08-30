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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные Белоруссии отработают борьбу с диверсантами во время учений

В минобороны Белоруссии рассказали о проходящих в Гродненской области комплексных тактических учениях военных. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, в рамках проходящих учений участники отрабатывают борьбу с условными диверсантами.В источнике
С чего всё началось
Белорусские военные отработали на комплексных тактических учениях на Гродненском направлении борьбу с условными противниками, сообщает
 Минобороны республики.
РБК09:30
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ТАСС

Военные учения на Гродненском направлении в Белоруссии вошли в активную фазу

ТАСС09:42
Коммерсантъ

Белорусские военные отразили вторжение условного противника

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РБК

Белоруссия провела учения по уничтожению «условного противника» с Запада

РБК09:30
Комсомольская правда

В Беларуси военные отрабатывают ликвидацию вторгнувшегося с Запада «условного противника»

Комсомольская правда09:13
RT на русском

Минобороны Белоруссии сообщило об учениях на Гродненском направлении

RT на русском09:07
Московский Комсомолец

Белорусские военные начали отрабатывать ликвидацию вторгнувшегося с Запада противника

Московский Комсомолец09:03
РИА Новости

Минобороны Белоруссии раскрыло детали учений на Гродненском направлении

РИА Новости08:57

Минюст Германии подтвердил получение запроса от РФ по делу Навального

Берлин, 30 августа 2020, 17:06 — REGNUM Получение запроса от Российской Федерации о правовой помощи по делу о госпитализации блогера Алексея Навального, находящегося на лечении в клинике «Шарите» в Берлине, подтвердило министерство юстиции Германии.
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