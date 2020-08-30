Военные Белоруссии отработают борьбу с диверсантами во время учений

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В минобороны Белоруссии рассказали о проходящих в Гродненской области комплексных тактических учениях военных. Об этом сообщается на сайте ведомства. Так, в рамках проходящих учений участники отрабатывают борьбу с условными диверсантами.