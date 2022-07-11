Украинский кризис не затрагивает национальные интересы США и Америке следует заниматься решением собственных проблем, заявил президент Американского института экономических исследований Уильям Ругер в статье для The National Interest.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил западных партнеров предоставить Киеву более тяжелое оружие после указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства украинцам, следует из заявления на сайте украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Дан Ферри заявил, что ЕК не передавала Литве никаких новых разъяснений касательно транзита товаров в Калининградскую область перед расширением антироссийских запретов со стороны ЕС.