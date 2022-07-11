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Военные ЛНР под Волчеяровкой захватили в плен националистов из белорусского отряда «Волат»

Военные Луганской Народной Республики (ЛНР) под поселком Волчеяровка захватили в плен диверсионно-разведывательную (ДРГ) группу из состава белорусского националистического отряда "Волат".
ТАСС
По словам Киселева, боевики «Волата» еще в 2014 году прибыли на территорию Донбасса в качестве добровольцев.
Военное дело
Вместе с Марчуком были ликвидированы еще несколько белорусских наемников.
Военное обозрение
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой Народной Республики (ДНР) и ЛНР.
Известия

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Военным ЛНР под Волчеяровкой удалось захватить боевиков из белорусского отряда «Волат»
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Военные ЛНР под Волчеяровкой захватили в плен националистов из белорусского отряда «Волат»
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