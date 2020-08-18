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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

Прибытие несовершеннолетних россиян состоялось во вторник ночью на аэродроме Чкаловский, передает РИА Новости. "При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах", — сказано в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 августа

Коммерсантъ00:00
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
Российская газета

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР

Российская газета21:53
ТАСС

Кузнецова сообщила, что доставленных из Сирии детей отправят в восемь регионов

ТАСС21:11
Вести.Ru

В Подмосковье сел борт Минобороны с российскими детьми из сирийских приютов

Вести.Ru19:39
RT на русском

Кузнецова рассказала о работе по вывозу российских детей из Дамаска

RT на русском23:15
РИА Новости

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

РИА Новости21:19

Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение

Украинский школьник из Волыни Максим Ткачук, которого травили националисты из «Свободы» за исполнение «Смуглянки», будет участвовать в национальном отборе на детское «Евровидение-2020», сообщает 15 августа бабушка мальчика в комментарии украинскому изданию «Страна.ua».
Спевший «Смуглянку» украинский школьник собрался на Евровидение
ИА Красная Весна15 августа в 22:32

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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Террористы в Сирии не смогли взять живым оскорбившего их боевика

Попытку задержания боевика в провинции Алеппо провалили террористы из «Джабхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 августа сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна03:29
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ЦБ ожидает роста числа «черных кредиторов» в ближайшие 1,5 года

Банк России ожидает роста числа нелегальных кредиторов в ближайшие 1,5 года на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
ТАСС04:06

Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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