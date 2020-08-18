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Политика Сегодня
Политика Сегодня

Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

Прибытие несовершеннолетних россиян состоялось во вторник ночью на аэродроме Чкаловский, передает РИА Новости. "При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах", — сказано в сообщении.В источнике
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 18 августа

Коммерсантъ00:00
RT на русском

Кузнецова рассказала о работе по вывозу российских детей из Дамаска

RT на русском23:15
Вести.Ru

В Подмосковье сел борт Минобороны с российскими детьми из сирийских приютов

Вести.Ru19:39
ТАСС

Кузнецова сообщила, что доставленных из Сирии детей отправят в восемь регионов

ТАСС21:11
Российская газета

Кузнецова: Планируется вывоз российских детей из лагеря аль-Холь в САР

Российская газета21:53
РБК

Самолет Минобороны доставил в Россию более 20 детей из Сирии

РБК18:22
РИА Новости

Кузнецова рассказала, куда отправят вернувшихся из Сирии российских детей

РИА Новости21:19

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Инфорос02:08
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новости02:52
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В ЦБ рассказали о мошеннических схемах, выявленных в период пандемии

Директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка РФ Валерий Лях сообщил, что регулятор зафиксировал несколько мошеннических схем на фоне пандемии COVID-19, передаёт ТАСС.
Аргументы и Факты05:36