Военные МО РФ вернули на родину 26 российских детей из приютов в Сирии

Прибытие несовершеннолетних россиян состоялось во вторник ночью на аэродроме Чкаловский, передает РИА Новости. "При содействии уполномоченного при президенте РФ Анны Кузнецовой из Сирийской Арабской Республики на родину возвращены 26 российских детей, находившихся в приютах", — сказано в сообщении.