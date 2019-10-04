Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
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Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК13:08

НАТО опубликовала в Twitter фото российского Су-34 в инфракрасном диапазоне

ТАСС10:33

Летчики НАТО опубликовали снимок Су-34 «под прицелом» тепловизора

РЕН ТВ09:46

Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Lenta.ru10:17

В НАТО опубликовали снимки Су-34 в прицеле

Взгляд.ру10:02

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости09:49

Авиация НАТО показала российский Су-34 «под прицелом» тепловизора

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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана

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