Армия и оружие
РИА НовостиВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
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Культура
Первый канал изменил правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал изменил правила голосования за участников конкурса "Голос": от телефонных звонков решено отказаться, теперь голоса будут приниматься только с мобильных номеров в виде SMS.
Интерфакс 14:50
Общество
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Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Гаджеты
Google сообщила об уязвимости в смартфонах Samsung, Huawei и Xiaomi
По словам экспертов, уязвимость затрагивает телефоны на Android версии 8.х и выше и следующие модели смартфонов: Samsung Galaxy S7, S8, S9, Xiaomi Redmi 5A, Redmi Note 5, A1, Huawei P20, а также Google Pixel 2.
Дождь 12:47
Политика
Песков ответил на вопрос о возобновлении авиасообщения с Грузией
Отвечая на вопрос о перспективах возобновления авиарейсов между странами, пресс-секретарь заявил, что "сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим" для этого.
Москва 24 05:53
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Дания обязана разрешить строительство «Северного потока-2», заявили в «Газпроме»
«Северный поток-2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии.
Говорит Москва 13:31
Футбол
«Барселона» может избавиться от Гризманна из-за его конфликта с Месси
Как сообщает Le10Sport, из-за напряженных отношений француза с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси клуб рассматривает вариант с использованием Гризманна в сделке по Неймару.
Нева Спорт 14:35
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Газета.Ru 13:00
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Петра Толстого
Неизвестный мужчина попытался сорвать выступление российского делегата и депутата Госдумы Петра Толстого на ПАСЕ, посвященное протестам оппозиции в Москве, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
Московский Комсомолец вчера в 10:49
Происшествия
Три человека погибли при жесткой посадке Ан-12 возле Львова
Шесть человек стали жертвами инцидента с самолетом Ан-12, который произошел недалеко от Львова, трое из них погибли.
NewInform 02:45
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Фигурное катание
Медведева выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае
ProstoProSport 09:21
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Общество
Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
Напомним, эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.
Российская газета 04:55
Происшествия
В Балашихе суд арестовал обвиняемого в убийстве ровесницы подростка
Балашихинский суд арестовал 15-летнего подростка, которого обвиняют в убийстве школьницы.
Известия 14:32
Шоу-бизнес
У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица
После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Общество
Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом
ФедералПресс 09:01
Футбол
Форвард Соболев может стать игроком «Манчестер Юнайтед»
Российская газета 16:04
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Космос
3 октября 20-метровый астероид опасно приблизится к Земле
Маяк (г. Сосновый Бор) 02 октября в 15:41
Политика
На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией
Украинский законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласован с Россией.
Lenta.ru 11:47
Футбол
Уткин: пригласите Фаберже тренировать «Спартак»!
Известный блогер Василий Уткин прокомментировал слухи о возможном приглашении в «Спартак» бывшего главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера.
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Анджелина Джоли воссоединилась с покинувшим ее сыном
Как призналась Джоли на предыдущей премьере того же фильма — в Лос-Анджелесе, состоявшейся на днях, она очень надеялась, но не была уверена, что Мэддокс прилетит к ней в Японию.
7Дней.ру 07:30
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
Советский и российский актер театра и кино Михаил Боярский грубо выругался в ответ на обвинения в нарушении правил дорожного движения.
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Общество
Учителем года стала преподаватель русского и литературы из Волгограда
Победителем всероссийского конкурса "Учитель года-2019" стала учительница русского языка и литературы из Волгограда Лариса Арачашвили, сообщила пресс-служба Минпросвещения.
Интерфакс 15:17
Политика
Трамп потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента
Трамп сообщил о том, что Белый дом направит письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси с требованием провести голосование по вопросу о процедуре импичмента.
RuNews24.ru 15:21
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
Роскачество провело проверку лапши быстрого приготовления популярных торговых марок, в продукции были обнаружены токсины, пестициды и повышенное содержание соли.
RT на русском вчера в 04:18