Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

Фотографии, вероятно, сопровождения истребителя с захватом прицелом тепловизора опубликованы в пятницу ВВС Бельгии, которые входят в состав балтийский патрульной миссии НАТО.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК13:08

НАТО опубликовала в Twitter фото российского Су-34 в инфракрасном диапазоне

ТАСС10:33

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости09:49

Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Lenta.ru10:17

В НАТО опубликовали снимки Су-34 в прицеле

Взгляд.ру10:02

Авиация НАТО показала российский Су-34 «под прицелом» тепловизора

ФАН10:20

Летчики НАТО опубликовали снимок Су-34 «под прицелом» тепловизора

РЕН ТВ09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Общество

Маргарита Грачева выходит замуж

Российская газета 10:22
Наука

Ученые имплантировали песни в мозг птиц

РЕН ТВ 11:41
Политика

Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией

Вести.Ru 11:07
Происшествия

Суд арестовал квартиры родственников фигурантов дела Baring Vostok

Суд арестовал все российское имущество основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и квартиры родственников других фигурантов этого уголовного дела.
Ведомости 14:19
Футбол

ЦСКА и Краснодар проиграли свои матчи в Лиге Европы

НИА-Красноярск 00:01
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию

К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия вчера в 00:36
Космос

Представитель NASA рассказал о проведении поисков жизни на Марсе

Политическая Экспертиза 01 октября в 20:50
Наука

Филаменты помогут классифицировать темную материю

Астрофизики предложили различать холодную, теплую и размытую темную материю по структуре филаментов — галактических нитей, которые образуются в молодой Вселенной.
N+1 08:45
Политика

Джонсон при отсутствии соглашения с ЕС попросит об отсрочке Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в случае отсутствия к 19 октября нового соглашения с ЕС в соответствии с законом попросит Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок, свидетельствует правительственный документ, опубликованный в Twitter адвокатом Джо Моэмом.
ПРАЙМ 08:20
Происшествия

В Москве один человек погиб при падении строительной люльки с дома

РИА Новости 11:58
Экономика

Власти повышают ЕНВД с 1 января 2020 года

Налог увеличивается на 5% С 1 января 2020 года все вмененщики должны будут платить на 5% больше.
Упрощёнка 05:21
Космос

«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой

Дни24 02 октября в 18:00
Игры

Стрим: Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Предрелизная трансляция

Прямая трансляция начнется в 18:00 по московскому времени.
Srnsk 02 октября в 10:12
Экономика

Минфин предложил составить список профессий для самозанятых

Перечень профессий, представители которых могут зарегистрироваться в качестве самозанятых, должен быть зафиксирован.
ТАСС 05:32
Авто

Продажи новых легковых автомобилей в России сократились

В сентябре 2019 года продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России снизились на 0,2% до 157 129 единиц.
Автоновости дня 09:34
Политика

Оскорбившего Путина грузинского журналиста вызвали на допрос

Тележурналиста Георгия Габуния, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире, вызвала на допрос грузинская Генпрокуратура.
Российская газета 12:47
Театры

Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер

Вечерний курьер 08:05
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Авто

Toyota назвала стоимость RAV4 TRD Off-Road

Компания Toyota обнародовала ценник внедорожной версии кроссовера Toyota RAV4 TRD Off-Road, впервые представленной во время Чикагского автосалона нынешнего года.
Allroader.ru 06:30
Политика

Трамп шлепнул по колену президента Финляндии

Президент США Дональд Трамп шлепнул по колену главу Финляндии Саули Ниинисте.
URA.Ru вчера в 07:30
Общество

Российские порноактеры раскрыли заработки за рубежом

ФедералПресс 09:01
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Шоу-бизнес

У Бочкаревой после скандала с наркотиками парализовало половину лица

После скандала с наркотиками у актрисы частично парализовано лицо, рассказал музыкант Андрей Ковалев в интервью «СтарХиту».
Live24 02:09
Происшествия

Мосгорсуд отказал Синице в изменении приговора

BFM.ru 09:09
Политика

Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины российскими СМИ

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала слова президента России Владимира Путина о работе российских СМИ, которые, по его мнению, занимаются очернением Украины.
Газета.Ru вчера в 19:30
Общество

Власти Голландии отказываются от названия «Нидерланды»

Активно использовать название "Нидерланды", пишет Adformatie, власти Голландии планируют уже в следующем году на Олимпийских играх в Токио и на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме.
Pravda.Ru 10:16
Футбол

Жена главы селекционного дела ЦСКА раскритиковала Гончаренко

Sport.ru 11:29
Происшествия

Жертвами аварийной посадки Ан-12 под Львовом стали пять человек

Пять человек погибли в результате аварийной посадки грузового самолета Ан-12 в полутора километрах от аэропорта Львову, куда он направлялся для дозаправки на пути из Испании в Турцию, сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.
Вести.Ru 04:34
Футбол

«Крылья Советов» отреагировали на данные об интересе МЮ к Соболеву

Ранее издание The Sun сообщило, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев входит в список игроков, которыми интересуется «Манчестер Юнайтед».
РБК 14:51
Шоу-бизнес

Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»

Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-34
Сверхзвуковой самолёт
Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное