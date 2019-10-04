Армия и оружие
РИА НовостиВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Фотографии, вероятно, сопровождения истребителя с захватом прицелом тепловизора опубликованы в пятницу ВВС Бельгии, которые входят в состав балтийский патрульной миссии НАТО.
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