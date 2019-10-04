Армия и оружие
РБКВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.
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Путин пообещал зеркальный ответ на размещение в Азии ракет США
Напомним, второго февраля президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-мэру Владивостока
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Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
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Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин из Казахстана и украинец Сергей Деревянченко провели дуэль взглядов в преддверии боя, который состоится ранним утром 6 октября мск.
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Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
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"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
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BMW выпустила «заряженные» кроссоверы BMW X5 M и X6 M
Состоялся дебют спортивных кроссоверов BMW X5 M и BMW X6 M новой генерации.
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Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых во всех регионах
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Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
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Великобритания приступит к проектированию термоядерной электростанции на основе компактного сферического токамака.
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
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Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
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УАЗ «Патриот» с АКПП получат нижегородские двигатели
Двигатели для «Патриот» начали выпускать на ЗМЗ в Нижегородской области.
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Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
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Волкер почти десять часов давал показания Конгрессу США
Бывший специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил американским конгрессменам, что он лично не помогал президенту страны Дональду Трампу заставить власти Украины расследовать "дело Байденов" и призывал Киев не вмешиваться во внутреннюю политику США, передает Associated Press со ссылкой на источники.
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Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
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В России представили смартфон с «водопадным» экраном Vivo Nex 3. Цена
Компания Vivo анонсировала на российском рынке смартфон Nex 3 с безрамочным экраном "водопадного" типа, который охватывает практически всю его лицевую поверхность.