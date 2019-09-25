Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
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