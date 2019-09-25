Армия и оружие
РИА НовостиВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Натовская авиация, патрулирующая воздушное пространство над Балтикой, обнародовала сделанные в полете фотографии российского Су-34, на которых он запечатлен в тепловизионном прицеле.
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Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
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"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Политика
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Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
Политика
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Политика
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Курт Волкер - бывший спецпредставитель США по Украине - стал первым сотрудником американского Госдепа, кого допросили в Конгрессе в рамках дела о возможном импичменте Дональда Трампа.
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Полковник ФСБ стал тайным миллиардером. Он брал взятки на Лубянке и жил в своем дворце
На днях стало известно, что начальник банковского отдела управления «К» ФСБ России Кирилл Черкалин, задержанный в апреле этого года, получал миллионные взятки прямо на Лубянке возле штаб-квартиры спецслужбы.
Политика
Грузинского журналиста Габунию, оскорбившего Путина, вызвали на допрос
В начале июля Габуния, выступая в прямом эфире своей авторской программы «P. S.», оскорбил президента РФ Владимира Путина.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Экономика
Минфин предложил усилить налоговую нагрузку на Google и Facebook
Европейские офисы Google, Facebook, Microsoft на данный момент зарегистрированы в Ирландии.
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Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Авто
Шпионы поделились первыми фото нового Hyundai Tucson
Эндрю Туатахи сообщил западному изданию, что обновлённый кроссовер Hyundai Tucson получит очень стильную внешность, которая сможет привлечь к нему новых покупателей.
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Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
Наука
Парализованный мужчина снова ходит с управляемым мозгом экзоскелетом
Человек, парализованный от плеч, может ходить, используя новаторскую роботизированную систему с четырьмя конечностями, или экзоскелет, который управляется и контролируется сигналами из его мозга.
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Пентагон утверждает, что почти вся охрана Мадуро состоит из кубинцев
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По истечении контакта с «Газпромом» в 2022 году Польша планирует отказаться от российского газа, заменив его поставками из Катара и США, заявил представитель правительства Польши по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
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В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
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Медведева выиграла Shanghai Trophy
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Россвязь: спутники для «Экспресс-РВ» начнут создавать в 2020 году и запускать в 2023
Спутники для системы связи "Экспресс-РВ" в рамках национального проекта "Цифровая экономика" начнут создавать в следующем году, а их первые запуски произойдут в 2023 году.
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