Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.

Авто Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.

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Авто Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.

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Экономика Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в СФ, где представляет Северную столицу.