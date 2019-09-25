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РБКВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.
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