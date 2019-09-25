Армия и оружие

РБКРБКВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.
Читать в источнике
Комментировать46

Подробнее о событии

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РБК13:08

Бельгийские ВВС смогли заснять российский Су-34 в тепловом спектре

Вести.Ru11:19

Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора

Lenta.ru10:17

НАТО опубликовала в Twitter фото российского Су-34 в инфракрасном диапазоне

ТАСС10:33

В НАТО опубликовали снимки Су-34 в прицеле

Взгляд.ру10:02

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости09:49

Летчики НАТО опубликовали снимок Су-34 «под прицелом» тепловизора

РЕН ТВ09:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:50, Вашингтон
Шоу-бизнес

50-летнюю Бондарчук поздравляют с третьей беременностью

Экспресс газета 07:02
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04:38
Авто

Hyundai Creta получил функцию управления со смартфона

Российским покупателям стал доступен кроссовер Hyundai Creta с комплексом Auto Link, с помощью которого можно управлять основными системами автомобиля.
Авторамблер 03:32
Экономика

Топ-менеджеры российских ПАО строят планы с инвесторами в Нью-Йорке

Сегодня, 4 октября, во второй, завершающий день ежегодного международного инвестиционного форума Московской биржи в Нью-Йорке в течение дня запланированы встречи руководителей крупнейших российских публичных компаний с международными инвесторами.
Евразия Daily 04:01
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Гаджеты

Фото на iPhone 11 станут качественнее за счет функции Deep Fusion

Фото на iPhone 11 станут намного качественнее за счет новой функции Deep Fusion, которая появилась в бета-версии iOS.
Актуальные Новости 02 октября в 06:10
Общество

В Госдуме предложили создать новую льготную категорию граждан

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
RT на русском 02 октября в 23:01
Хоккей

«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ

"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:46
Политика

Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей

Американский лидер Дональд Трамп официально одобрил введение безвизового режима с Польшей, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:49
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Авто

Пикап Isuzu D-Max представлен в новой версии

Известно, что третья генерация Isuzu D-Max сохранит рамную конструкцию и неразрезной задний мост, а дизайн экстерьера внешность, судя по тизеру, будет выполнен в том же ключе, что у прежней модели.
SpeedMe 03:16
Культура

Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»

"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Здоровье

Употребление рыбы в раннем детстве снижает риск развития заболеваний

В соответствии с предыдущими метаанализами нескольких исследований ученые обнаружили, что употребление рыбы в возрасте одного года, по-видимому, снижает риск развития экземы и астмы.
ГЛАС.RU 08:39
Происшествия

Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде

Rambler News Service 01:59
Общество

Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми

ТАСС вчера в 20:03
Единоборства

Анатолий Токов нокаутировал Дарпиняна на Bellator 229

Российский боец Анатолий Токов победил на Bellator 229. Соперником Токова был армянский спортсмен Грачо Дарпинян.
Sports.ru 21:23
Политика

В ПАСЕ попытались сорвать выступление России

В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого.
Мойка78 вчера в 16:45
Политика

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани.
РИА Новости 21:27
Наука

Ученые нашли замену зубным имплантам

Gazeta.SPb 01:04
Политика

Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней

News.ru вчера в 19:59
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

RT на русском 17:15
Футбол

Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов

Pravda.Ru 07:50
Политика

Путин рассказал, как Россия избежала гражданской войны в 90-е

Россия в 90-е годы смогла избежать гражданской войны и не оказалась на периферии международных отношений.
ТК Звезда вчера в 12:07
Экономика

Матвиенко высказала недовольство темпом освоения средств нацпроектов

Матвиенко была губернатором Петербурга в 2003–2011 годах, а затем перешла на работу в СФ, где представляет Северную столицу.
Известия 07:37
Футбол

ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы

РИА Новости вчера в 14:49
Музыка

KISS дадут концерт в океане для акул

Американская группа KISS даст концерт в Индийском океане для восьми человек и акул.
РЕН ТВ 09:33
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Общество

Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки

4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Политика

Власти Дании сняли политические возражения по «Северному потоку — 2»

Дания сняла политические возражения по вопросу строительства на ее территории участка газопровода "Северный поток - 2", пишут СМИ со ссылкой на источники.
Газета.Ru 02:47
Политика

Жительница ЛНР поставила на место украинского политолога

Спор между политологом с Украины Сергеем Запорожским и жительницей ЛНР Людмилой произошел в эфире Первого канала, передает "ЦарьГрад".
ИА Новороссия 16:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Су-34
Сверхзвуковой самолёт
Российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника за счёт уникальных боевых качеств и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днём и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное