Армия и оружие
РБКВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.
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Кино
Бывший режиссер Virtus.pro и RuHub займется фильмом по «Сталкеру»
Бывший режиссер трансляций и видеороликов в Virtus.pro и студии RuHub Максим Самойлов признался, что работает над фильмом по вселенной S.T.A.L.K.E.R. Проект находится на ранней стадии производства.
CyberSport.ru 02 октября в 08:50
Культура
Первый канал представил новые правила голосования на шоу «Голос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу "Голос".
РИА Новости 15:10
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Наука
В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза
В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.
Lenta.ru 10:00
Политика
Зеленский и Лукашенко встретились в Житомире
Лукашенко неоднократно давал понять, что готов способствовать мирному урегулированию в регионе, и, очевидно, вновь заявит об этом и в ходе встречи с Зеленским.
News.ru 04:39
Политика
В четырёх российских городах предотвратили теракты
В 2019 году были предотвращены четыре теракта в крупных российских городах, среди которых Воронеж и Владимир.
RT на русском 06:18
Игры
Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК
Lenta.ru 10:59
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин получал взятки прямо на Лубянке
Сотрудник ФСБ полковник Кирилл Черкалин через посредников получал крупные взятки у входа в здание ФСБ на Лубянской площади или в нескольких кафе рядом с местом работы.
Газета.Ru 01 октября в 03:08
Политика
США объявили о новых пошлинах на товары из ЕС
США объявили о введении новых пошлин на ввозимые из ЕС воздушные суда, а также сельскохозяйственную и промышленную продукцию.
Политика Сегодня 02 октября в 18:25
Происшествия
Сторонников Вячеслава Мальцева осудили по делу о массовых беспорядках
Вячеслав Шашмин, которого признали виновным в покушении на участие в беспорядках, получил три года условно.
РБК 12:13
Армия и оружие
В Газе заявили о 54 пострадавших в стычках с израильскими силовиками
Количество раненых и травмированных в столкновениях с израильскими полицейскими и военными в секторе Газа дошло до 54 человек, сообщил 4 октября журналистам сотрудник министерства здравоохранения палестинского анклава Ашраф аль-Кидра.
REGNUM 14:28
Технологии
Почти 10 тысяч россиян пострадали за год от программ слежения
По статистике, с января по август 2018 года со сталкерскими программами столкнулось чуть более 4,5 тысячи юзеров, а в 2019 году этот показатель составил почти 10 тысяч, — передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы компании.
News.ru 08:51
Шоу-бизнес
Садальский назвал Малышеву «дурой»: «Раньше это знали только в семье»
Российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву за то, что она поддержала повышение пенсионного возраста.
Московский Комсомолец 07:24
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Театры
Марк Варшавер станет худруком «Ленкома»
Действующий директор театра «Ленком» Марк Варшавер займет пост его художественного руководителя.
Культуромания 09:36
Гаджеты
Пользователей ряда смартфонов на Android предупредили об уязвимости
В операционной системе Android обнаружена серьезная уязвимость, которая позволяет мошенникам взломать устройства производителей Huawei, LG, Moto, Oppo, Pixel, Samsung и Xiaomi.
Известия 09:40
Общество
Поставки импортной вакцины от гриппа ожидаются в ноябре
Уникальность ситуации с поставками вакцин для профилактики гриппа в 2019 году обусловлена несколькими факторами: Всемирной организацией здравоохранения было выбрано два новых штамма из четырех, входящих в состав вакцины.
Коммерсантъ 12:31
Политика
Путин заинтересовался созданием медицинской госкорпорации
Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе своего общения с участниками наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Сочи.
Вести.Ru 11:29
Происшествия
Мэр Львова: при аварийной посадке Ан-12 людей задавил груз
Аргументы и Факты 09:26
Политика
Украина согласует закон об особом статусе Донбасса с Россией
Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил о необходимости согласования закона об особом статусе Донбасса с Российской Федерацией.
Pravda.Ru 08:13
Гаджеты
Процессорам AMD Ryzen обещают более сотни улучшений
Директор компании MSI по маркетингу Эрик ван Бёрден заявил, что AMD собирается серьёзно улучшить процессоры Ryzen.
Игромания.ру 06:46
Происшествия
Суд арестовал российское имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд арестовал всё российское имущество основателя Baring Vostok Майкла Калви и недвижимость родственников других фигурантов уголовного дела.
Известия 16:59
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания 12:30
Шоу-бизнес
Гимнастка Маргарита Мамун впервые стала мамой
Гимнастка Маргарита Мамун и пловец Александр Сухоруков 3 октября стали родителями.
Вечерняя Москва 12:19
Политика
Путин критично высказался о выступлении Греты Тунберг
Выступление 16-тилетней экоактивистки Греты Тунберг на саммите по климату в ООН раскритиковал президент РФ Владимир Путин.
Neva.Today 02 октября в 10:07
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58