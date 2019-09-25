Армия и оружие
РБКВоенные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Военно-воздушные силы (ВВС) Бельгии отчитались о перехвате российских самолетов над Балтийским морем. С начала сентября истребители F-16 бельгийских ВВС охраняют воздушное пространство над Литвой, Латвией и Эстонией, у которых нет современных боевых самолетов.
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В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
Спорт
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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
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В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
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Экономика
Матвиенко предложила не снижать расходы бюджета на развитие экономики
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К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Россиянам рассказали, как сохранить здоровье печени
Чтобы надолго сохранить здоровье печени следует придерживаться здорового образа жизни.
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В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Армия и оружие
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Инвалидов в Саратовской области возили на процедуры в машине с овощами
В Саратовской области инвалидов 8 часов везли на процедуры в машине с овощами.
Происшествия
Летевший в Турцию самолёт вернулся во Внуково из-за дебошира
Самолёт Turkish Airlines, который отправился в Стамбул из московского аэропорта Внуково, вернулся в аэропорт вылета из-за неадекватного поведения пьяного пассажира.
Политика
Путин высказался о выступлении Греты Тунберг в ООН
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании III Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) прокомментировал выступление экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на полях Генассамблеи ООН.
Общество
Россияне назвали необходимую для «полного счастья» зарплату
Чтобы чувствовать себя счастливым, мужчине необходима зарплата в 181 тысячу рублей, а женщине — 138 тысяч, следует из результатов опроса.
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали вступление Бразилии в НАТО
Глава Южного командования (САУТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер заявил, что решение о возможной подаче заявки на присоединение к НАТО должна принять сама Бразилия.
Футбол
В Таиланде забили гол двойным ударом через себя
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Катер врезался в берег Иркутского водохранилища
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Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
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Главный врач Adventist HealthCare Urgent Care Амра Насир рассказал, в какой период лучше всего делать прививки от гриппа.
Экономика
Индекс PMI производственного сектора Китая вырос в сентябре до 49,8
Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая укрепился до 49,8 в сентябре 2019 года, что значительно выше 49,5 в августе того же года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
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Экономика
Стоимость выброшенных россиянами продуктов оценили в 1,6 трлн рублей
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Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 000 электромобилей (это на 1,9% выше показателя второго квартала).
Армия и оружие
В США оценили невероятную мощь российской ТОС «Буратино»
Американское информационно-аналитическое издание The National Interest высоко оценило тяжёлые российские огнемётные системы (ТОС) «Солнцепёк» и «Буратино».