Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı. Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.

Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

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