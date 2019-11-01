Армия и оружие
REGNUMВоенные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии
Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı. Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.
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Здоровье
Из Национального медцентра здоровья детей уволили трансплантологов и закрыли целое отделение
Из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей минздрава РФ уволили ведущих трансплантологов Михаила Каабака и Надежду Бабенко, а также по собственному желанию готовится уйти заведующий отделением Анатолий Попа.
FreeNews-Volga вчера в 01:16
Происшествия
Иван Голунов пришел в Басманный суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов в пятницу находился в зале Басманного суда Москвы в бронежилете, в зал его сопровождали сотрудники спецслужб в масках, передает корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 05:32
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Политика
МИД Украины сообщил о выполнении условий для «нормандского» саммита
Официальный Киев выполняет все договорённости, которые необходимы для проведения саммита в «нормандском» формате и сейчас дата новой подобной встречи зависит от России.
REGNUM 08:30
Футбол
Российский футболист Кабаев оказался в списке самых красивых игроков Гондураса
Discover24 06:02
Технологии
Apple запустила собственную стриминговую платформу
Американская компания Apple запустила свой видеосервис Apple TV+. Об этом сообщается на официальном сайте платформы.
РБК 08:10
Происшествия
Пустившего убийцу в детский сад охранника задержали в Нарьян-Маре
В Нарьян-Маре задержан охранник детского сада, пустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, сообщается на сайте Следственного комитета России.
Газета.Ru 06:04
Транспорт
Названа максимальная стоимость проезда по трассе Москва — Казань
RT на русском 08:21
Здоровье
Врачи перечислили продукты, которые нельзя повторно разогревать
Не рекомендуется повторно разогревать и мясо, так как данный белковый продукт становится тяжелой пищей для организма.
ToDay News Ufa вчера в 01:34
Происшествия
Арестован волгоградец, отрезавший головы матери и сожительнице
Центральный районный суд Волгограда сегодня арестовал подозреваемого в двойном убийстве, который зарезал сожительницу и родную мать, а затем отсек им головы.
Высота 102 07:31
Политика
Украина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском
Напомним, в поселке Золотое в Луганской области процесс разведения сил и средств начался 29 октября.
Коммерсантъ 08:26
Происшествия
Директор Физического института РАН задержан по подозрению в хищении
Сотрудники правоохранительных органов задержали директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николая Колачевского по подозрению в хищении, сообщил "Интерфаксу" в среду осведомленный источник.
Интерфакс 30 октября в 11:07
Происшествия
Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»
REGNUM вчера в 17:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юлия опубликовала изображение, состоящее из двух снимков себя разных временных периодов. @julia_vasileva_ya Слева Юлия в настоящее время, справа — во время брака со Светлаковым Она отметила: Единственное к чему я стремилась это, наконец-то, полюбить себя и открыть в себе этот источник.
Рамблер вчера в 00:38
Авто
Начались продажи обновленного Hyundai Solaris
В Китае поступил в продажу рестайлинговый седан Hyundai Verna, который в России известен как Solaris.
Авторамблер 30 октября в 06:44
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Интернет
В WhatsApp для Android появилась полезная функция
Разработчики WhatsApp для Android выпустили новую версию мессенджера, в которой реализовали блокировку с помощью отпечатка пальца - разумеется, на тех аппаратах, которые оснащены соответствующим сканером.
Российская газета 08:21
Происшествия
Петербуржца осудили за съемку порно с 3-летней дочерью
По данным паблика, Смирнов признан виновным по трем статьям УК РФ: "Насильственные действия сексуального характера" (9 эпизодов), "Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов" (9 эпизодов) и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Московский Комсомолец 08:03
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Армия и оружие
Армия Украины провела ракетные стрельбы на границе с Крымом
Украина успешно провела первый день учений на полигоне Ягорлык в Херсонской области с привлечением подразделений зенитно-ракетных войск.
REGNUM 08:23
Армия и оружие
Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки
Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.
Дни24 07:30
Футбол
Карлос Тевес: «Роналду одержим тренировками. Приходишь в зал в 8 – он уже там, в 7:30 – он там»
Sports.ru 06:48
Общество
Цемах рассматривает возможность обращения в международные суды
Бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимир Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.
RT на русском 08:25
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Политика
Климкин заявил, что Россия готовится ударить по югу Украины
ИА «Ореанда-Новости»По мнению бывшего главы МИЛ Украины Павела Климкина, в РФ планируют нанести полномасштабный удар по югу его государства.
Ореанда-Новости 05:38
Общество
Что изменится в жизни смолян с 1 ноября
Разберемся, какие новые законы вступают в силу в России с 1 ноября 2019 года, что изменится в нашей жизни в следующем месяце.
Рабочий путь (г. Смоленск) вчера в 09:32