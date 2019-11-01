Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı. Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.
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Военные России и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

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В Сирии организован первый совместный патруль военных России и Турции

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ТАСС05:45

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