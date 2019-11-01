Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии

Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı. Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.
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Вслед за международными посредниками договороспособности ждут и от участников конфликта

Коммерсантъвчера в 15:32

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

RT на русскомвчера в 18:24

Первое совместное патрулирование России и Турции в Сирии продлилось четыре часа

ТАССвчера в 09:47

Российские военные рассказали о первом совместном патрулировании с Турцией

РИА Новостивчера в 12:40

Россия и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Газета.Ruвчера в 12:24

РФ и Турция завершили первое совместное патрулирование в Сирии

Известиявчера в 10:52

Российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование Сирии

Вестник Кавказавчера в 13:23
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 01:43, Вашингтон
Общество

Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий

По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Фигурное катание

Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции

Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике

Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
Ugpressa.ru вчера в 04:24
Единоборства

Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Политика

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии включил российского певца Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
Мой Брянск вчера в 11:13
Происшествия

На танкере в Находке произошел взрыв

На танкере "Залив Америка" в Находке случился взрыв, в результате которого погибли двое человек.
Газета.Ru вчера в 21:50
Происшествия

Ростовский суд вынес приговор бизнесмену из «списка Титова»

В Ростове-на-Дону фигурант «лондонского списка» уполномоченного по правам предпринимателей РФ Бориса Титова осуждён за мошенничество в особо крупном размере.
REGNUM 31 октября в 17:17
Общество

«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»

РИА Новости вчера в 19:04
Киберспорт

В Dota 2 появился быстрый поиск игр

Valve выпустила очередное улучшение матчмейкинга в Dota 2 - на сей раз в игру добавили опцию «Быстрый поиск».
Inc-news.ru вчера в 16:31
Происшествия

SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени

Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
BFM.ru вчера в 11:19
Политика

В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией

После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
РИА Новости вчера в 18:23
Транспорт

Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах

Известия вчера в 23:59
Здоровье

Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору

Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 22:00
Технологии

В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц

Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
News.ru вчера в 07:34
Шоу-бизнес

Лобода исполнила зажигательный танец в бикини

Певица наслаждается отпуском в ОАЭ Сегодня на странице Светланы Лободы в "Инстаграме" появилось новое весьма откровенное видео.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Политика

Украину назвали победителем в борьбе против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
Lenta.ru 31 октября в 12:46
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей

Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
RT на русском вчера в 09:20
Экономика

Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1%

Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.
РБК вчера в 04:26
Политика

В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»

Газета.Ru вчера в 15:00
Происшествия

В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали

Lenta.ru вчера в 13:54
Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU 30 октября в 23:18
Происшествия

В Кемерово загорелись два складских помещения, погиб один человек

Два производственно-складских здания загорелись в Кемерово. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.
REGNUM 01:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов выбрал имя для второго ребенка от Анастасии Костенко

Бывшая модель сказала подписчикам, что они с мужем уже выбрали имя для будущего малыша, причём выбором имени занимался именно Дмитрий Тарасов.
Bimru.ru вчера в 06:18
Происшествия

Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета

Актуальные Новости 30 октября в 11:16
Хоккей

Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»

Матч ТВ вчера в 22:17
Общество

Суд ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал общественное движение «За права человека» Льва Пономарева по требованию Минюста.
Коммерсантъ вчера в 08:24
Происшествия

В СИЗО найден мертвым убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

Daily Storm вчера в 06:44
Общество

Палач «Бутырки» рассказал, что чувствовал при исполнении приговоров

РИА Новости вчера в 16:16
Происшествия

Мужчина убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

В Нарьян-Маре задержан мужчина, подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду, сообщает пресс-служба СК РФ.
Интерфакс 31 октября в 09:03
Шоу-бизнес

Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами

Музыкальный продюсер Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла Malfa.
Рифей-Пермь 30 октября в 07:49
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