Армия и оружие
REGNUMВоенные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии
Армейские подразделения России и Турции начали первое совместное патрулирование территории Сирии. Об этом передает 1 ноября Anadolu Ajansı. Журналисты отмечают, что военные патрули приступили к осмотру района на востоке от реки Евфрат.
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Вслед за международными посредниками договороспособности ждут и от участников конфликта
Коммерсантъвчера в 15:32
Российские и турецкие военные провели первое совместное патрулирование Сирии
Вестник Кавказавчера в 13:23
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Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
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Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.
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SSJ100 с отказавшим двигателем сел в Тюмени
Самолет SSJ100 авиакомпании «Ямал» с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.
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В «Нафтогазе» нашли «серьезный аргумент» в переговорах с Россией
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев может получить "серьезный аргумент" в трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
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Российские водители назвали самые раздражающие факторы на дорогах
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Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору
Мама сахалинских близнецов, нуждающихся в пересадке почек, подготовила обращение к губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко.
Сахалин.Инфо вчера в 22:00
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В России впервые запущен облачный сервис распознавания лиц
Пресс-служба «Роснано» сообщила о запуске облачного решения для распознавания лиц Ivideon Faces, которое стало первым в России.
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Лобода исполнила зажигательный танец в бикини
Певица наслаждается отпуском в ОАЭ Сегодня на странице Светланы Лободы в "Инстаграме" появилось новое весьма откровенное видео.
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Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей
Обвиняемый во взяточничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин частично признал исковые требования.
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Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате
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Максим Фадеев расторг контракт со всеми своими артистами
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