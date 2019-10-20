Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаВоенные РФ выполнят наблюдательные полеты над США и Польшей

В октябре российские военные проведут наблюдательные полеты над территориями США и Польши в рамках реализации международного Договора по открытому небу. Самолеты РФ пролетят по согласованным с наблюдаемыми сторонами маршрутам. На борту будут присутствовать польские и американские специалисты.
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с чего всё началось

Наблюдательные полёты над Польшей и США

Наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Aн-30Б над территорией Польши будет выполняться в период с 21 по 25 октября 2019 года с аэродрома открытого неба Варшава, его максимальная дальность составит 1400 километров.
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