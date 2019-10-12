Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

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