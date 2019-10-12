Армия и оружие
Российская газетаВоенные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США
Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
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Общество
Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком
"Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается", - значится в пояснительной записке к законопроекту.
Газета.Ru вчера в 03:22
Кино
Умер американский актёр Роберт Форстер
В США в возрасте 78 лет скончался голливудский киноактёр Роберт Форстер. Причиной смерти артиста стал рак головного мозга.
Life.ru 01:32
Армия и оружие
Главы МИД ЛАГ обсудят в Каире операцию Турции на севере Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
РИА Новости вчера в 17:07
Футбол
Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник
Немецкий специалист Доменико Тедеско урегулировал вопрос расторжения контракта с "Шальке-04" и в воскресенье, 13-го октября, прибудет в Москву для подписания договора с московским "Спартаком".
Вести.Ru 15:49
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
МедиаПоток 04:46
Происшествия
Избиение звезды «Дома-2» на корпоративе попало на видео
Участница реалити-шоу «Дом-2», 23-летняя Марго Овсянникова была избита на корпоративе в Москве, сообщает «Стархит».
Lenta.ru 11:26
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Саратове арестовали
RT на русском 08:23
Наука
Из лунного грунта впервые получили кислород
МИР 24 вчера в 05:55
Политика
Путин прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ
Прямо у трапа президента России встречали хлебом и цветами.
РЕН ТВ вчера в 02:31
Происшествия
В Ленинградской области школьник умер после укола врача скорой помощи
В Ленинградской области школьник погиб вскоре после действий бригады скорой помощи, сообщила пресс-служба СКР по региону в субботу.
Аргументы и Факты 14:34
Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
Политика
В Киеве заявили об отсутствии средств на восстановление Донбасса
Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
Известия 15:16
Происшествия
16 человек погибли в результате нападения на мечеть в Буркина-Фасо
Народные новости 13:30
Киберспорт
Гонконгские протесты подорвали имидж Blizzard
Гонконгские протестующие, кажется, стали токсичными для любого крупного бизнеса, который ведет дела в Китае.
Коммерсантъ FM 09 октября в 15:25
Происшествия
В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава
Тайфун "Хагибис", который в субботу обрушился на центральный регион Японии, вызвал разлив крупной реки Тамагава, которая проходит по Токио.
ТАСС 10:26
Политика
Нацбатальон «Азов» начал зачистку Золотого от сторонников ЛНР
Московский Комсомолец 10:17
Гаджеты
Процессоры Intel Core 7 больше выпускаться не будут
Речь идет о процессорах Core i3, Core i5, Core i7, Pentium и Celeron, которые выпускаются по техпроцессу 14nm+.
Anonsens 05:20
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
После продолжительного лечения скончалась одна из раненых педагогов. Трагедия в керченском колледже произошла 17 октября прошлого года.
Вести.Ru вчера в 21:25
Политика
Президент Эквадора пересмотрит декрет, вызвавший массовые протесты
Мэр города Кито Хорхе Йунда заявил по итогам переговоров Ассоциации муниципалитетов Эквадора с президентом страны, что глава государства Ленин Морено согласился пересмотреть декрет, отменяющий субсидии на топливо.
РИА Новости 14:27
Политика
В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
Наука
Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
MedikForum.ru 10:06
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
ФСИН пообещала уволить начальника колонии после видео с избиениями
Начальника петрозаводской колонии ИК-9 Ивана Савельева уволят после публикации видеозаписи, где он якобы избивает заключенного.
РБК 11:26
Автоспорт
Синоптики пообещали солнечное воскресенье в Сузуке
Если прогноз сбудется, и сотрудники автодрома успеют подготовить трассу, то перенесенная с воскресенья квалификация состоится завтра в 10 утра по местному времени.
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Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщил сегодня, 11 октября, Mash.
Евразия Daily вчера в 08:22
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Российская газета вчера в 06:56
Футбол
УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы – 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Чемпионат вчера в 20:26
Наука
Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций
Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.
N+1 вчера в 06:16
Политика
Экономист объяснил, почему Запад изменил свое отношение к России
Экономист Михаил Хазин рассказал на портале Aurora.network, что Запад не просто так неожиданно изменил отношение к России.
Народные новости 10:16