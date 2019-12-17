Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.

с чего всё началось

Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море. Об этом журналистам сообщили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

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