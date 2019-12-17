Армия и оружие

ИзвестияИзвестияСовместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы Сирии приступили к проведению совместных учений в Средиземном море. Об этом журналистам сообщили в российском военно-морском пункте базирования в порту Тартус.
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с чего всё началось

ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Военно-морской флот России и военно-морские силы (ВМС) Сирии начали совместные учения в восточной части Средиземного моря. В маневрах будут задействованы российские надводные корабли, самолеты с авиабазы "Хмеймим", ракетные катера и тральщики ВМС Сирии.
РИА Новостивчера в 21:12

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Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

RT на русскомвчера в 21:43

Россия и Сирия начали совместные военные учения в Средиземном море

РБКвчера в 23:43

Совместные учения России и Сирии начались в Средиземном море

Известиявчера в 22:13

ВМФ России и ВМС Сирии проводят совместные учения в Средиземном море

ТАСС01:17

Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море

Российская газетавчера в 21:36

Военные России и Сирии начали совместные учения в Средиземном море

Газета.Ruвчера в 21:35

ВМФ России и ВМС Сирии начали совместные учения в Средиземном море

РИА Новостивчера в 21:12
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Музыка

Сергей Мазаев раскритиковал концерт Николая Носкова

Лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев пренебрежительно высказался о концерте, который не так давно провел Николай Носков впервые после болезни.
Ревизор.ру вчера в 07:03
Космос

Роскосмос назвал причину переноса пуска «Союза» с космодрома Куру

Запуск российской ракеты «Союз-СТ-А» с четырьмя спутниками и европейским орбитальным телескопом CHEOPS с космодрома Куру был перенесен на сутки из-за обнаружения сбоя в системе управления носителя.
Известия 04:25
Общество

Британские ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Происшествия

Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве

Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
РБК 02:07
Происшествия

СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

РИА Новости 03:53
Авто

Бюджетный кроссовер Toyota Raize вызвал ажиотажный спрос

Автомобиль стоимостью около 1 млн. рублей в пересчете по актуальному курсу вызвал ажиотажный спрос на рынке.
Новые автомобили вчера в 23:54
Здоровье

В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей

Думская межфракционная рабочая группа по лекарственному обеспечению в январе планирует обсудить разработанный законопроект о регулировании деятельности аптечных сетей, который будет предполагать ряд ограничений по аналогии с законодательством о торговых сетях, рассказал глава межфракционной группы, первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
РИА Новости 04:19
Происшествия

Партию наркотиков стоимостью 6 млрд рублей задержали во «Внуково»

REGNUM 02:44
Авто

Kia показала глобальную версию нового Kia Optima

Компания KIA показала «глобальную» версию нового KIA K5, известного у нас как Optima. Новинка появится у российских дилеров в 2020 году.
Тарантас Ньюс 04:25
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Политика

«Нафтогаз Украины» подал в суд на Украину

Украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины из-за выдачи разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области американской компании, связанной с экс-министром энергетики США Ником Перри.
Lenta.ru 01:52
Авто

Porsche Macan GTS получает обновления

Компания Porsche представила обновленный Macan в прошлом году и теперь показала обновленную версию Macan GTS.
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Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

В Китае поясняют, почему купить «Мотор Сич» недостаточно для создания новейших авиадвигателей

Китайский портал Sohu вышел с, нужно отдать должное, взвешенным материалом, в котором говорится, что у Китая нет своей собственной большой технологической базы в авиационном двигателестроении.
Военное обозрение вчера в 23:27
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

Роструд перечислил восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ожидают россиян в 2020 году, подсчитал Роструд.
Газета.Ru 01:50
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Происшествия

Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК

Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 02:02
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

"Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима", — огласила свое решение судья Ирина Вырышева.
РИА Новости вчера в 06:10
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия") назвала хайпом и политическим заказом публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
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СМИ сообщили о 40 причастных к убийству главы центра «Э» по Ингушетии

Газета.Ru 03:17
Спорт

По итогам перепроверки допинг-проб WADA передало в РУСАДА 15 дел

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) по итогам перепроверки допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории передало в Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 15 дел.
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Футбол

В Китае запретили упоминание Озила

В Китае под запрет попало упоминание полузащитника лондонского "Арсенала" Месута Озила. Об этом сообщает The Telegraph.
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Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Журнал Time назвал 10 лучших гаджетов, выпущенные на протяжении десятилетия.
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Политика

Путин по телефону обсудил с Меркель итоги «нормандского саммита»

Коммерсантъ вчера в 09:29
Технологии

Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
Astera вчера в 15:13
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

Накопительная часть пенсии была заморожена еще в 2014 году и позволила ПФР сэкономить более двух триллионов рублей.
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«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

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Зеленский поддержал украинского футболиста Зозулю

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