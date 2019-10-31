Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости. В составе патруля три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Протяженность пути — 160 километров.

с чего всё началось

Российская военная полиция в Сирии отправляется по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования из пограничного пункта пропуска Айлишар, передает телеканал «Звезда». Отмечается, что именно в этом пункте в 12:00 в пятницу, 31 октября, встретятся российские и турецкие военные.

Военные России вышли на маршрут совместного с Турцией патрулирования

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