Армия и оружие

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Российская военная полиция в Сирии отправляется по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования из пограничного пункта пропуска Айлишар, передает телеканал «Звезда». Отмечается, что именно в этом пункте в 12:00 в пятницу, 31 октября, встретятся российские и турецкие военные.
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с чего всё началось

Российская военная полиция выдвинулась по маршруту патрулирования в Сирии

Российская военная полиция отправилась из пункта пропуска Айлишар на северной границе Сирии по маршруту предстоящего совместного с турецкой стороной патрулирования, передает корреспондент РИА Новости. В составе патруля три бронеавтомобиля "Тигр" и один БТР. Протяженность пути — 160 километров.
РИА Новостивчера в 22:03

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Военная полиция РФ выдвигается на маршрут совместного с Турцией патрулирования в Сирии

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ТК Звездавчера в 22:00

Военная полиция РФ вышла на маршрут патрулирования в Сирии

Аргументы и Фактывчера в 22:37

Военная полиция России сообщила о прокладке маршрутов патрулирования в САР

RT на русском29 октября в 22:38
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Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 02:28, Ашберн
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Сегодня Церковь вспоминает евангелиста Луку

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Происшествия

Пять человек погибли в аварии в Подмосковье

Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Московской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по области.
Вечерняя Москва вчера в 11:14
Здоровье

Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 54 регионах

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РБК 01:30
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Эксперты развеяли миф о том, что мороженое категорически нельзя есть при простуде и кашле.
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В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
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Белоусов: РФ и США проведут заседание по ДСНВ 7 ноября

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что РФ и Соединённые Штаты проведут встречу двусторонней комиссии по стратегическим наступательным вооружениям 7 ноября.
News.ru 29 октября в 14:09
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В Крыму прокомментировал слова Зеленского о «реинтеграции» полуострова

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Рынок интернет-пиратства в России в 2019 году впервые за 5 лет сократился - до 63,5 миллиона долларов, при этом желание россиян смотреть нелегально распространяемые фильмы и сериалы выросло, говорится в сообщении международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.
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Переход на суверенный интернет С 1 ноября вступает в силу так называемый закон о суверенном интернете, призванный, как уточняли разработчики инициативы, сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру, которая должна помочь обеспечить бесперебойную работу российского сегмента Сети в случае возможных угроз извне или других нештатных ситуаций.
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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
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Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
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Зеленский обсудил с Меркель Донбасс и газ

Свободная Пресса 02:05
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