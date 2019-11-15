Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У. Как сообщает РИА Новости, в распоряжении южнокорейских вооружённых сил по состоянию на 2017 год находилось 80 таких танков.
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Американские военные испытали российский танк Т-80

Известия04:49

Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У

Комсомольская правда04:23

Американские военные испытали российский танк Т-80

РИА Новости02:22

Танкисты США испытали Т-80

Lenta.ru03:19

Военнослужащие США испытали российский танк Т-80У

Газета.Ru03:17

Военные США испытали российский танк Т-80

RT на русском04:11

Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80

Российская газетавчера в 09:41
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Пресс-секретарь Никиты Исаева сообщил обстоятельства его смерти

В поезде Исаев ехал с помощницей Алиной Жестковской, сообщил пресс-секретарь.
РБК 05:50
Политика

Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
РИА Новости 05:16
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«Локомотив» оценил братьев Миранчуков в €100 млн

Отмечается, что Алексея оценили в €60 млн, а Антона — в €40 млн.
Газета.Ru 14 ноября в 09:56
Общество

«Ъ» узнал о слежке за Полом Уиланом с 2007 года

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Интерфакс 03:23
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В московской квартире найдена мертвой солистка рок-группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее мать были найдены мертвыми в их московской квартире.
РБК вчера в 08:39
Происшествия

Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице

Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 05:41
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ вчера в 05:49
Общество

Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
РИА Новости 04:40
Политика

В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.
РИА Новости вчера в 14:13
Шоу-бизнес

Яна Поплавская выходит замуж в 52 года

Актриса Яна Поплавская решила выйти замуж в 52 года.
Свободная Пресса 14 ноября в 15:58
Политика

Голландские следователи ищут причастность Шойгу к крушению МН17

Голландские следователи рассматривают возможность причастности Сергея Шойгу к крушению МН17 в 2015 году, сообщает издательство «Эхо Москвы».
Ореанда-Новости 14 ноября в 11:05
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Вербер опубликовала последнее видео мамы

В Instagram Аллы Вербер Екатерина выложила последнее видео матери. Алла Вербер беззаботно танцует на песчаном пляже в купальнике и накидке.
Lisa.ru 05:45
Экономика

ЦБ допустил выпуск монеты номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы "за", так и "против", признался в интервью "Газете.Ru" Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.
Газета.Ru вчера в 01:01
Общество

Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте

Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.
RT на русском 02:48
Политика

Президент Сербии госпитализирован из-за проблем с сердцем

Президента Сербии Александра Вучича госпитализировали из-за сердечно-сосудистого заболевания.
Коммерсантъ 04:44
Происшествия

Суд арестовал счета обвиняемой в шпионаже Цуркан на 451 млн рублей

Коммерсантъ 04:36
Киберспорт

Grinding Gear Games представила Path of Exile 2

CyberSport.ru вчера в 17:13
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Миронова, Воронина и Резцова отобрались на стартовые этапы Кубка мира

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Политика

Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле»

Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".
РИА Новости 01:51
Экономика

В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников

Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Газета.Ru 03:08
Общество

Галкин прокомментировал сообщения об отмене его концертов

РИА Новости вчера в 14:50
Общество

Особая каста. Через руки хирурга прошло более 30 тыс. пациентов

АиФ Красноярск 14 ноября в 01:14
Армия и оружие

F-35I приготовился уничтожить С-400

Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.
Lenta.ru 05:25
Гаджеты

Xiaomi признала проблемы Xiaomi Mi Watch

Китайский производственный гигант Xiaomi недавно выпустил свои первые умные часы, которые получили название Xiaomi Mi Watch.
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Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат

Новый фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Грех» выходит в российский прокат.
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Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна 14 ноября в 16:27
Общество

В Иране начались массовые протесты из-за повышения цен на бензин

В Иране продолжаются начавшиеся в ночь на субботу протесты, вызванные ростом цен на бензин, сообщает AP.
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Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек 14 ноября в 00:14
Наука

Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России

В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Evo-rus.com 14 ноября в 10:33
Происшествия

В Татарстане в ДТП погибли четыре человека

Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.
ТАСС 01:20
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