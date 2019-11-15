Армия и оружие
RT на русскомВоенные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У. Как сообщает РИА Новости, в распоряжении южнокорейских вооружённых сил по состоянию на 2017 год находилось 80 таких танков.
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В заключительном отборочном матче к Евро-2020 Шотландия на своем поле примет команду Казахстана, а Кипр отправится в гости к бельгийцам.
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В прошедшем 7 июня 2019 года матче квалификации ЧЕ-2020 украинцы разгромили сербов со счетом 5:0. Кроме того, Сербия обходится без побед над Украиной в последних 5 встречах; Украина не проигрывает в последних 10 играх и выигрывает в трех последних матчах во всех турнирах.
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В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
RT на русском 08:05
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Путин ошарашил чиновников ошибкой на саммите
"В Латинской Америке все очень быстро меняется", - был вынужден признать на пресс-конференции Владимир Путин, который еще недавно общался с другим президентом Бразилии - Дилмой Русеф, лишившейся власти в 2016 году в результате импичмента.
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Политика
Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО
Президент Франции считает, что изменения позволят Евросоюзу обеспечить безопасность своими силами в том случае, если НАТО из-за вето не активирует статью о коллективной обороне.
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Мойка78 вчера в 13:57
Происшествия
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Российскому актеру Валерию Гаркалину стало плохо в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 12:16
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Военный беспилотник «Орион» рухнул в Рязанской области
Беспилотный военный авиационный комплекс «Орион» потерпел крушение вблизи многоквартирного жилого дома в Рязанской области.
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Сюткин назвал Шнурова «хулиганьем питерским»
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Сергей Харитонов проиграл нокаутом в главном бою Bellator 234
Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Эндокринолог перечислил четыре предвестника начала диабета
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«Вашингтон» отправил Самсонова в фарм-клуб
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В Брюсселе ввели штраф в 200 евро за брошенный окурок
Штраф за брошенный на землю окурок возрастет с начала следующего года в бельгийской столице до 200 евро, сообщили в субботу в мэрии Брюсселя.
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В Госдуме призвали лишить Алексея Панина всех госнаград
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