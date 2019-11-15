Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВоенные США испытали российский танк Т-80

Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У. Как сообщает РИА Новости, в распоряжении южнокорейских вооружённых сил по состоянию на 2017 год находилось 80 таких танков.
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