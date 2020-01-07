Армия и оружие

REGNUMREGNUMВоенные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

Вооруженные силы Соединенных Штатов, расположенные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боеготовности, об этом 7 января сообщает CNN. Как отмечает издание, подобное решение было принято в связи с вероятным ударом иранских беспилотников по позициям американских военнослужащих.
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CNN узнал о приведении сил США на Ближнем Востоке в полную боеготовность

РБК12:28

Войска США на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности

Эхо Москвы09:30

Источники: силы США на Ближнем Востоке в боевой готовности в ожидании удара

Комсомольская правда10:10

Военные США на Ближнем Востоке приведены в повышенную готовность – CNN

REGNUM09:56

Силы США на Ближнем Востоке привели в состояние повышенной готовности

News.ru09:47

CNN: силы США на Ближнем Востоке приведены в состояние готовности в ожидании удара

ТАСС09:35

СМИ: армия США на Ближнем Востоке приготовились к удару

Телеканал 360°11:02
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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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