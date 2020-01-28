Армия и оружие

РосбалтРосбалтВ Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США

На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики». Как сообщает агентство Reuters, на месте авиакатастрофы в провинции Газни нашли тела двух жертв. По официальным данным, на борту были только двое членов экипажа.
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