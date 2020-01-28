Армия и оружие
РосбалтВ Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США
На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики». Как сообщает агентство Reuters, на месте авиакатастрофы в провинции Газни нашли тела двух жертв. По официальным данным, на борту были только двое членов экипажа.
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Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Гаджеты
Новый суперфлагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности
Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
Армия и оружие
Помпео заявил, что США готовы принять меры против Асада
Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Энергетика
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Общество
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Как сообщает TMZ, легенда NBA Коби Брайант погиб вследствие крушения вертолета. С ним на борту было еще четыре человека, включая пилота.
Общество
Россиян предупредили о 30-градусных морозах
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила россиян о 30-градусных морозах.
Здоровье
Десятки школ закрыли в Бийске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Десятки школ и детсадовских групп закрыли на карантин в Бийске из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ 27 января, сообщает «Бийский рабочий».
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Биатлон
Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на ЧМ среди юниоров и юношей
Энергетика
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Происшествия
Вернувшихся из Китая взрослого и ребенка госпитализировали в Кемерово
Взрослого и ребенка, вернувшихся с китайского острова Хайнань, госпитализировали в Кемерово с признаками респираторного заболевания.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Политика
Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Общество
«Проект» нашел недвижимость Кириенко на Рублевке за 1 млрд рублей
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Общество
Патриарх Кирилл жестко раскритиковал аборты
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл сегодня дал свой рецепт увеличения численности населения страны, назвав это одной из важнейших целей, стоящих перед государством.
Космос
На картах Google найдено загадочное здание в Антарктиде
На картах Google исследователи обнаружили загадочное здание в Антарктиде.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-полевой источник.