На месте крушения самолета США Bombardier E-11A в Афганистане обнаружили тела погибших и «черные ящики». Как сообщает агентство Reuters, на месте авиакатастрофы в провинции Газни нашли тела двух жертв. По официальным данным, на борту были только двое членов экипажа.

В Афганистане нашли тела погибших на месте крушения самолета США

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