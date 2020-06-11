Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.
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Военные США неудачно попытались помешать российскому патрулю в Сирии

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Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

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