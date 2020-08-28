Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

В учениях приняли участие 15 кораблей и авиация Тихоокеанского флота. В ночь на 28 августа Северное командование ВС США сообщило, что возле берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Американцы рассказали, что объект находится за пределами территориальных вод США.