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Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

В учениях приняли участие 15 кораблей и авиация Тихоокеанского флота. В ночь на 28 августа Северное командование ВС США сообщило, что возле берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Американцы рассказали, что объект находится за пределами территориальных вод США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:15
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РИА Новости

В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

РИА Новостивчера в 05:49
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАССвчера в 20:23
URA.Ru

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

URA.Ruвчера в 22:29
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБКвчера в 21:05
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридусвчера в 23:52
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъвчера в 20:22
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русскомвчера в 20:15

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи
Газета.Ruвчера в 13:17

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

В Хабаровске состоялась очередная несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств предпринимателей на Дальнем Востоке в 2004–2005 годах, сообщает портал dvhab.ru.
РБК00:32
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Минпромторг России объяснил перебои с доступом к препарату фуросемид

Лекарства Domadoktor.ru "Поскольку данный лекарственный препарат включен в перечень ЖНВЛП и цена на него регулируются государством, в настоящее время его производство становится нерентабельным", — объяснили сложившуюся ситуации в Минпромторге.
REGNUMвчера в 00:39
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Эксперт рекомендовал не оставлять в розетке зарядник без смартфона

Директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев рассказал, что зарядное устройство для электронных гаджетов нельзя оставлять в розетке, поскольку это может привести к выходу зарядки из строя и даже к возгоранию, передает агентство "Прайм".
Известия21:18
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Леонид Рошаль выпустил заявление о врачах, лечивших в Омске Навального

Врачи омской клиники, лечившие политика Алексея Навального, принимали необходимые меры профессионально и оперативно, сказано в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля.
Комсомольская правдавчера в 08:20
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