Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
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В учениях приняли участие 15 кораблей и авиация Тихоокеанского флота. В ночь на 28 августа Северное командование ВС США сообщило, что возле берегов Аляски всплыла российская подводная лодка. Американцы рассказали, что объект находится за пределами территориальных вод США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
в сообщении.
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