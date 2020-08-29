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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски. В виду того, что она находится в зоне ответственности США, ей уделяется значительное внимание.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:15
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Минобороны показало учения на атомной подлодке «Омск» неподалеку от Аляски: видео

Московский Комсомолец04:46
РБК

Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски подлодки

РБКвчера в 07:51
РИА Новости

Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

РИА Новостивчера в 09:19
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридусвчера в 23:52
URA.Ru

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

URA.Ruвчера в 22:29
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАССвчера в 20:23
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русскомвчера в 20:15

США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Бастрыкин поручил проверить приватизацию «Башкирской содовой компании»

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства проверить обстоятельства сокращения доли государства в «Башкирской содовой компании».
Lenta.ru06:40
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Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Веснавчера в 18:37
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Экс-тренер ФК «Локомотив» Семин оценил ситуацию с судьей Еськовым

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал ситуацию с футбольным арбитром Алексеем Еськовым.
REGNUM06:37

Аэрографитовый солнечный парус сочли пригодным для межзвездных полетов

Оказалось, что такие аппараты способны совершать как полеты внутри Солнечной системы, так и межзвездные путешествия без дополнительной тяги, а также при метровых размерах и собственной массе около грамма переносить в десятки раз более массивную нагрузку.
N+107:39

Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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Эксперт рассказал, чем Россия ответит на агрессию против Белоруссии

Обещание Владимира Путина возможной военной помощи президенту Белоруссии Александру Лукашенко в рамках обязательств по Союзному государству и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызвало ряд вопросов.
Московский Комсомолец07:54

В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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