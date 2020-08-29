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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски. В виду того, что она находится в зоне ответственности США, ей уделяется значительное внимание.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:15
Подробнее о событии
URA.Ru

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

URA.Ruвчера в 22:29
РБК

Минобороны показало видео со всплывшей у Аляски подлодки

РБКвчера в 07:51
РИА Новости

Минобороны показало видео с борта всплывшей у берегов Аляски подлодки

РИА Новостивчера в 09:19
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридусвчера в 23:52
Московский Комсомолец

Минобороны показало учения на атомной подлодке «Омск» неподалеку от Аляски: видео

Московский Комсомолец04:46
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАССвчера в 20:23
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русскомвчера в 20:15

Иностранным студентам могут разрешить въезд на учебу в Россию

Планируется также разрешить въезд в нашу страну иностранным гражданам, обучающимся в вузах Минобороны России и принимаемым "на обучение в 2020-2021 учебном году по действующим учебным визам из государств, с которыми установлен визовый режим, или по спискам, направляемым Минобороны России в ФСБ России, из государств, с которыми установлен безвизовый режим".
Российская газета07:35
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Задержанный в Минске россиянин рассказал о встрече с сыном Лукашенко

Один из 33 россиян, задержанных в Белоруссии в конце июля в результате совместной провокации украинских и американских спецслужб, рассказал о встрече с сыном белорусского президента Александра Лукашенко Николаем.
Известия05:03
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США и страны Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
RT на русском07:06
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Молдавия разрешит въезд гражданам России с 1 сентября

Власти Молдавии с 1 сентября отменят запрет на въезд для граждан России, ранее введенный в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря молдавской пограничной полиции Раису Новицки.
Ведомостивчера в 15:42
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