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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски. В виду того, что она находится в зоне ответственности США, ей уделяется значительное внимание.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:15
Подробнее о событии
РИА Новости

В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

РИА Новостивчера в 05:49
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридусвчера в 23:52
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъвчера в 20:22
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБКвчера в 21:05
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАССвчера в 20:23
URA.Ru

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

URA.Ruвчера в 22:29
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русскомвчера в 20:15

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17

«Их было несколько»: где находится первый Спас Нерукотворный

"Есть довольно распространенная версия, что Мандилион — это не что иное, как плащаница Господня", — говорит заведующий кафедрой общей и русской церковной истории и канонического права богословского факультета ПСТГУ, священник Александр Щелкачев.
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Тихановская готова рассматривать Россию как посредника в преодолении кризиса в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская заявила о готовности оппозиции рассматривать Россию в качестве посредника, в том случае, если политический кризис в стране не удастся разрешить без международной помощи.
Комсомольская правда21:45
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Наталья Орейро предстала в образе обнаженной Мэрилин Монро

Уругвайская актриса и певица запомнившаяся российским телезрителям по сериалу «Дикий ангел» Наталия Орейро опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в культовом образе легендарной американской актрисы Мэрилин Монро.
Live24вчера в 07:56
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБКвчера в 16:34
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