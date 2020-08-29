Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
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Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски. В виду того, что она находится в зоне ответственности США, ей уделяется значительное внимание.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
в сообщении.
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