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Evo-rus.com
Evo-rus.com

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные обнаружили российскую подводную лодку у берегов Аляски. В виду того, что она находится в зоне ответственности США, ей уделяется значительное внимание.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русскомвчера в 20:15
Подробнее о событии
РИА Новости

В США военные обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

РИА Новостивчера в 05:49
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридусвчера в 23:52
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русскомвчера в 20:15
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБКвчера в 21:05
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАССвчера в 20:23
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъвчера в 20:22
URA.Ru

Выяснилось, почему российская подлодка оказалась у берегов США

URA.Ruвчера в 22:29

В Харькове у здания суда начался митинг в поддержку напавших на автобус

Протестующие собрались возле здания Киевского районного суда в Харькове, где избирают меру пресечения подозреваемым в нападении на автобус на трассе "Киев - Харьков", сообщает в субботу издание "Суспільне" ("Общественное").
РИА Новости05:17

«Хаббл» составляет карту гигантского гало вокруг галактики Андромеда

В новом исследовании ученые при помощи космического телескопа НАСА Hubble («Хаббл») смогли составить карту огромной газовой оболочки под названием гало, окружающей галактику Андромеда, нашего ближайшего крупного галактического соседа.
AstroNews.ru03:45
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В Хабаровске прошел восьмой субботний митинг в поддержку Фургала

Одна из самых крупных акций в поддержку Фургала состоялась 18 июля, когда на улицы, по официальным данным, вышли 10 тыс. человек, а по данным местных СМИ и активистов, участников было около 50 тыс. На субботнем митинге на прошлой неделе, 22 августа, по официальным данным, собрались 1,5 тыс. человек.
РБК00:32
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