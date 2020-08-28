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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Об этом говорится в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русском20:15
Подробнее о событии
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАСС20:23
URA.Ru

Легендарный подводник о российской субмарине у берегов США. «Они выполняют свою задачу»

URA.Ru01:37
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридус23:52
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБК21:05
РИА Новости

Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски

РИА Новости04:22
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъ20:22
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русском20:15

В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Веснавчера в 08:25
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБКвчера в 13:48
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Два человека погибли в результате аварии под Псковом

Два человека погибли и двое детей пострадали после столкновения трех автомобилей на федеральной трассе М-9 "Балтия" в Великолукском районе Псковской области, сообщила в пятницу пресс-служба УМВД России по региону.
ТАСС01:14
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В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
РБК04:00

В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

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RT на русском23:42
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
RT на русском04:44
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