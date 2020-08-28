В разгар пандемии Россия снизила импорт пальмового масла

Почему Россия ввозит пальмовое масло Поставки пальмового масла в страну растут с конца 1990-х годов: за это время они увеличились более чем в десять раз — до рекордных 1,06 млн т по итогам 2019 года, отмечают в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.