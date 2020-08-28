Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски
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Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Об этом говорится в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
в сообщении.
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