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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Об этом говорится в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русском20:15
Подробнее о событии
Газета.Ru

В США заметили всплывшую возле Аляски российскую подлодку

Газета.Ru02:49
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъ20:22
Эхо Москвы

США заявляют об обнаружении у берегов Аляски всплывшей российской подлодке

Эхо Москвы03:04
РИА Новости

В США заявили о всплывшей вблизи Аляски российской подлодке

РИА Новости22:46
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАСС20:23
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБК21:05
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русском20:15

Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»

"Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 мск в четверг составляет $44,64 за баррель, что на $1 (2,19%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии", - говорится в сообщении.
Нефть дешевеет из-за урагана «Лаура»
Газета.Ruвчера в 12:00

На Украине за сутки коронавирусом заразилось рекордное число человек

На Украине за сутки коронавирусом заразились 2348 человек, что является рекордом с начала пандемии, сообщила система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны страны.
Газета.Ru02:31

Белоруссия начала военные учения на гродненском направлении

"Под руководством командующего войсками Западного оперативного командования на Гродненском тактическом направлении проводится комплексное тактическое учение со сводной группировкой войск", - говорится в сообщении минобороны в Telegram-канале.
РИА Новости03:12

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ru26 августа в 08:44
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В Москве прошла премьера фильма «Вратарь галактики» с Ефремовым

Премьера картины Джаника Файзиева Вратарь галактики, одну из ролей в котором сыграл обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов, состоялась в столичном кинотеатре Октябрь 26 августа.
iReactor26 августа в 06:55
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В Крыму выявили рекордное число носителей коронавируса

Симферополь, 27 августа 2020, 10:01 — REGNUM Новый рекорд по суточному числу заражений коронавирусом зафиксирован на территории Республики Крым — за минувшие сутки в регионе выявили 56 новых носителей коронавируса.
REGNUMвчера в 03:01
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Производители мороженого предупредили о росте цен из-за маркировки

Компания "Юнилевер" при поддержке Союза мороженщиков России обратилась к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву с просьбой исключить мороженое весом до 100 г из списка товаров, подлежащих маркировке по экономическим и технологическим причинам.
Газета.Ru03:08
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