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Газета.Ru
Газета.Ru

Военные США обнаружили всплывшую российскую подлодку около Аляски

Американские военные заявили, что обнаружили у берегов Аляски всплывшую подводную лодку, которая принадлежит России. Об этом говорится в Twitter Северного командования Вооруженных сил США.В источнике
С чего всё началось
«Мы внимательно отслеживаем корабли, представляющие интерес, включая корабли иностранного флота, в нашей зоне ответственности», — говорится
 в сообщении.
RT на русском20:15
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РИА Новости

В США обнаружили всплывшую вблизи Аляски российскую подлодку

РИА Новости05:49
RT на русском

В США заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски

RT на русском20:15
Ридус

Прояснилась ситуация с российской подлодкой, всплывшей у берегов Аляски

Ридус23:52
РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

РБК21:05
ТАСС

В США заявили, что отслеживают передвижения российской подлодки у берегов Аляски

ТАСС20:23
Коммерсантъ

Военные США обнаружили российскую подлодку вблизи Аляски

Коммерсантъ20:22
URA.Ru

Легендарный подводник о российской субмарине у берегов США. «Они выполняют свою задачу»

URA.Ru01:37

Observer: System Redux выйдет и в Steam

Разработчики из Bloober Team объявили, что Observer: System Redux — обновлённая версия оригинального киберпанк-хоррора для PlayStation 5 и Xbox Series X — выйдет и в Steam в зимние праздники.
Игромания.ру02:35

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что, по последним данным исследований, иммунитет к новой коронавирусной инфекции формируется в том числе у тех пациентов, у которых не было клинических проявлений болезни.
Интерфакс03:20
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РБКвчера в 13:48
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В ЕП подняли вопрос о закупке вакцины от COVID-19 у России

Депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в Европейскую комиссию запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в ЕК возможность закупки новой российской вакцины от коронавирусной инфекции.
RT на русском23:42
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Депутата Госдумы обвинили во взятке в три миллиарда рублей

По версии следствия, Белоусов и Бутакова в период с 2010 по 2014 год в составе организованной преступной группы вместе с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за общее покровительство входящих в него компаний.
РИА Новости06:17
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